Увернулся от огня и спас своих: Тимофей Матвеев из ЕАО совершил в бою подвиги во имя Родины

Виртуозность и смекалка Тимофея Матвеева помогли ему на спецоперации Фото: Правительство ЕАО

Ефрейтор, механик-водитель танка, участник спецоперации и отмеченный президентом Владимиром Путиным Герой России Тимофей Матвеев во время боев показал поразительную виртуозность. Видеоролик награждения Героев России опубликован на сайте Кремля. Благодаря мастерству Тимофея было уничтожено несколько десятков машин националистов, а в самых рискованных ситуациях боец не терялся и выводил танк и своих ребят из-под огня. Даже в тот момент, когда в танк прилетело несколько снарядов и башню заклинило, Тимофей Матвеев не отступил, его маневры позволили экипажу и дальше разбивать противника.

Тимофея Матвеева наградил лично президент России Звездой Героя России Фото: kremlin.ru.

За время службы на спецоперации простой скромный парень из глубинки уничтожил более десятка огневых точек, танков и бронемашин националистов, как сообщает телеграм-канал телеканала «Звезда», многие бои были очень рискованными для бойцов, несколько раз жизням всего экипажа угрожала серьезная опасность.

Тимофей Матвеев встретился с родными и с жителями области Фото: Правительство ЕАО

В бою Тимофей мастерски увернулся от противотанковой ракеты, а затем его команда разбила два танка и одну БМП националистов. Приходилась бойцам сталкиваться с особенно страшными ситуациями – однажды танк Тимофея подорвался на мине, и ему пришлось экстренно ремонтировать гусеницу в тот момент, когда над головой свистели пули, противник наносил удары. К счастью, тогда все закончилось хорошо, боец справился.

В ЕАО Героя встречали оркестром Фото: Правительство ЕАО

Еще один яркий подвиг Тимофей совершил во время засады. В тот момент команда уничтожила несколько танков и бронемашин националистов, а потом на них нацелилась артиллерия – противники собирались нанести удар. Тимофей среагировал быстро, он увел танк из под огня, сразу после маневра по тому месту прилетело порядка семи прицельных ударов.

Реакция и смекалка помогли Тимофею Матвееву свалить машину противника в кювет. Ефрейтор увидел на пути БМП, она перекрыла путь к отходу через заминированный участок. Матвеев решил идти до конца – пошел на таран, снес БМП в кювет, а затем вывел свой танк из-под обстрела.

Свое мастерство Герой России проявлял без страха. Как говорит сам Тимофей, в бою этого чувства нет, оно приходит уже позже, после боя, когда каждый начинает осознавать, что произошло.

В родной области Героя встретили с подарками и поддержкой Фото: Правительство ЕАО

Подвиги дальневосточника не остались не отмеченными, у канун Нового года ефрейтора лично поздравил Владимир Путин и вручил государственную награду. После, Тимофей Матвеев вместе с другими военнослужащими приняли участие в новогоднем обращении президента к стране.

- Когда церемония началась и тут выходит президент - это было для нас неожиданностью. Все очень волновались. Я лично почувствовал гордость за всех тех, кто там находился, и что лично сам президент приехал к нам, нас поздравить, вручить нам государственные награды. Первое было приветствие нас всех, потом церемония вручения наград и затем новогоднее обращение к стране, - говорит Тимофей Матвеев.

Тимофей Матвеев принял участие в новогоднем обращении президента к стране Фото: kremlin.ru.

Тимофей Матвеев родом из села Столбовое Октябрьского района ЕАО. Он вырос в простой, многодетной семье. Его мама - Татьяна Владимировна, работает на станции скорой помощи. А папа - Александр Александрович, трудится электромонтером. В большой семье родители воспитали в своих детях скромность, уважение к старшим и любовь к стране. Эти качества, профессионализм, вера в победу, ответственность и, конечно, адреналин, сыграли в пользу всей команде Тимофея Матвеева. После вручения награды боец приехал в родной регион, встретился с семьей, пообщался с земляками. После небольшого отпуска Тимофей снова отправится на спецоперацию и продолжит служить своей стране.

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