Рыба перемерзла в море: ученые назвали причину массовой гибели и выброса на побережье иваси на Курилах

Вода резко стала холодной, иваси не выжила Фото: СКТУ ФАР

На Южных Курилах произошло ЧП – рыба семейства сардины – иваси подверглась массовому мору и побережье бухты Первухина оказалось завалено мертвыми тушами. Пока жуткую картину с тысячами мертвых голов активно обсуждают в интернете, ученые пытаются выяснить причину произошедшего.

Как пояснили редакции «КП» - Хабаровск» в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, такое явление для Сахалинской области совсем не редкость – рыбу часто выносит штормом на берег.

Обратной точки зрения придерживается один из сахалинских ученых-экологов, который утверждает, что массовый мор по естественным причинам именно для сардины – отнюдь не свойственен. Рыба является глубоководной, к берегу она не подходит, ее добывают в открытом океане. Сельдь – другое дело, ее часто выбрасывает на берег, она нерестится не в глубокой воде.

После инцидента на место оперативно выехали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), работающие на научно-исследовательской станции «Океаническая» на острове Шикотан, чтобы взять образцы и пробы на анализ.

Как выяснилось, первичный осмотр и анализ не выявили какого-либо антропогенного воздействия, а значит, рыба погибла по естественным причинам. Ученые считают, что вода резко стала холодной, а мигрирующие особи иваси подверглись этому воздействию и не выжили. Проще говоря, рыба могла просто перемерзнуть и погибнуть.

- Гибель сардины-иваси на островах Курильской гряды явление не редкое. Большинство подобных случаев имеют в своей основе естественные причины и не связано с деятельностью человека, техногенными или природными катастрофами, - сообщили в ВНИРО.

Гибель нескольких тысяч голов этой рыбы для Российской Федерации не является фатальной. Общая численность популяции достаточно большая, в прошлом году запас проходящей по воде иваси составил порядка 5 миллионов тонн, поэтому последствия этого происшествия критичными не будут.

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