«Слышь ты, дай закурить»: пьяный вахтовик напал с ножом на человека в аэропорту Хабаровска

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Фото: стоп-кадр видео

Житель Бурятии может угодить на семь лет в колонию за свою пьяную выходку в аэропорту Хабаровска. Вахтовик вместе с коллегами изрядно выпил в местном кафе и начал распускать руки. Дело едва не закончилось очень плохо, ведь в ход мужчина пусти нож. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Инцидент попал на видео. На обнародованных кадрах видно, что мужчина пристал к случайному прохожему. Чем-то не понравился ему парень с туристическим рюкзаком и загипсованной рукой. Хулиган подошел к нему с типичной, в подобных ситуациях просьбой «Слышь ты, дай закурить». Но сигарет у молодого человека не было, и за это вахтовик накинулся на него сначала с кулаками, а потом достал перочинный ножик.

— Житель Хабаровска, провожающий друга, пытался уйти от драки, однако завязавшийся конфликт закончился ударом перочинным ножиком в спину потерпевшему. К счастью, ранение оказалось поверхностным, и врачи ограничились наложением одного шва, — рассказали в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. До оглашения приговора хулиган будет находиться под подпиской о невыезде.

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