Всю жизнь посвятил музыке: саксофонист из Магадана вдохновляет мобилизованных сослуживцев

За ним сохранили рабочее место преподавателя в духовом оркестре Фото: скриншот из видео

Недавно в сети завирусились ролики, на которых пожилой музыкант играет в казарме на саксофоне. Это происходило в пункте мобилизованных призывников. Его товарищи смотрели выступление и отмечали, что оно берет их за душу: руки дрожат, а на глаза наворачиваются слезы.

Несколько дней «КП» - Хабаровск» пыталась найти людей, которые знают музыканта лично, и оказалось, что на инструменте играл 58-летний Юрий Смагин. Он известен на весь Магадан своими уличными выступлениями. В столицу области он приехал не так давно: в апреле 2022 года, но уже обрел популярность у публики. В частичной мобилизации он решил принять участие добровольно. Мужчина вызвался поехать, чтобы поддерживать боевой дух других сослуживцев.

ДОСЛУЖИЛ ДО ПОЛКОВНИКА

Юрий Смагин родом из Усть-Каменогорска, где окончил музыкальное училище по специальности: фагот, саксофон; квалификация: преподаватель ДМШ, артист оркестра, руководитель самодеятельного духового оркестра. После обучения мужчина прошел срочную службу в оркестре Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

И это было только начало профессиональной карьеры музыканта. Всю дальнейшую жизнь он посвятил лишь одному: созданию достойных коллективов, духовых оркестров и преподаванию. Для этого он окончил Кемеровский государственный институт искусств и культуры по специальности культурно-просветительная работа.

В 1993 году Юрий был принят руководителем духового оркестра в школе милиции Барнаула. Там он с нуля за полгода создал коллектив из курсантов. Никто из них не имел музыкального образования. Позднее такой же коллектив музыкант создал и в Томске.

- Оркестр принимал участие, как в мероприятиях УВД, так и в концертах городского и областного уровня, в течение десяти лет возглавлял шествие ветеранов города в День Победы, участвовал во Всероссийских фестивалях. Все партитуры и аранжировки были подготовлены лично мною, - рассказывает о себе Юрий Смагин.

В отставку из милиции мужчина вышел в 2009 году. К этому моменту он уже получил звание полковника и теперь является пенсионером МВД.

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

За 58 лет Юрий Смагин успел многое: он работал в оркестрах по всей России: на Кузбассе, в Сибири и даже на Камчатке. Музыкальная карьера сопровождалась работой преподавателя.

- Я работал в духовых и детских музыкальных школах в Томской области, Алтайском и Камчатском краях. Обучал даже совсем новичков, не знакомых с нотной грамотой.

С таким внушительным стажем за спиной Юрий переехал в Магадан. По его словам, он не хотел, чтобы многолетний опыт работы пропал. Поэтому мужчина стал работать в Дворце детского (юношеского) творчества.

- Мы его взяли за подходящие нам навыки. Нам нужен был руководитель духового детского оркестра. Мы его пригласили, помогли получить служебную квартиру. Хорошо помню его первый день. Он встретил меня живым выступлением на саксофоне. Это было приятно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Майорова, директор Дворца детского (юношеского) творчества Магадана.

ПОДНИМАЕТ БОЕВОЙ ДУХ

Проработал с детьми мужчина недолго. Летом начались каникулы, а уже в конце сентября Юрий Смагин вызвался добровольцем на частичную мобилизацию. Сейчас он активно участвует в подготовке и тренировках, а по вечерам дает мини-концерты, на которые приходят со всей казармы.

- Гордимся! Ждем обратно после выполнения долга - рабочее место сохранили за ним, - прокомментировал такое решение Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Жители Магадана также считают, что Юрий – большой молодец. Они не раз видели его выступления у торговых центров города. Мужчина поднимал всем прохожим настроение прекрасными мелодиями. Они поддерживают его и желают всех благ и отличной службы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

«Пошел добровольцем, чтобы поднимать нам боевой дух»: пожилой музыкант играет завораживающую музыку в казармах

58-летний музыкант из Магадана вызвался добровольцем во время частичной мобилизации (подробнее)

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