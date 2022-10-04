«Сердце сжималось в груди от ее плача»: о выброшенной на берег Охотского моря косатке рассказали ее спасители

Бедное животное мучалось целый день Фото: скриншот из видео

История удивительного спасения черно-белой красавицы-косатки произошла на днях в Хабаровском крае. Сотрудники предприятия ООО «ОМНС «Усчан» в Охотском районе целый день поливали выброшенное на побережье животное и в итоге спасли ему жизнь. «КП-Хабаровск» удалось связаться с героями истории и выяснить подробности этого события.

Как выяснилось, косатка совершенно случайно оказалась вдали от морских глубин – еще 1 октября ее заметили в реке Иня, хотя обычно такие крупные хищники в реки не заходят. И вот в течение двух дней косатка благополучно путешествовала по речке, а 2 октября обстоятельства сыграли с ней злую шутку – после отлива животное оказалось на побережье. Без воды, на грани жизни и смерти.

- Мы обнаружили ее на косе во время отлива. Собрались втроем на лодке подплыли к косатке, но ввиду того, что было мелко, некоторым нашим сотрудникам пришлось идти босиком. Взяли кубики и водой отливали ее, пока не начался прилив, - рассказывает Александр Елисеев, сотрудник предприятия.

Герои спасательной операции – простые люди, не имеющие специального опыта и навыков, среагировали на происшествие. В течение целого дня они не давали косатке обсохнуть, непрерывно поливали ее водой, и через некоторое время увидели, что животное уже открыло глаза, а потом и вовсе подало голос.

- Сердце сжималось в груди от ее плача, - писали местные жители в социальных сетях.

На видеороликах, предоставленных редакции сотрудниками предприятия, видно, как животное подает все больше признаков жизни, плач косатки становился все более отчетливым и громким. Неравнодушные мужчины оставались с косаткой до самого прилива. С его началом животное смогло вернуться в море. В речке его больше не видели.

- Вода поднялась, они ее подтолкнули, и она ушла в воду. Косатка жива и здорова, - рассказал «КП-Хабаровск» Геннадий Комов, глава Инского сельского поселения. – Подобные случаи, когда крупных китов, например, выбрасывает на берег, происходят у нас регулярно, может раз в два-три года. Но вот чтоб косатка заплыла из моря в речку, в лиман – первый раз такое. И так далеко она отошла от устья.

В районе местной реки Ульбеи и в районе метеостанции Хейджана уже были случаи, когда на побережье выбрасывало китов. Люди находили их уже мертвыми, возможности как-то помочь животным у них не было. Все дело в том, что места, где обнаруживали китов, находятся далеко от населенных пунктов, в ином случае неравнодушные жители обязательно прилагали бы все усилия, чтобы спасти животных.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Косатку, выброшенную на побережье Охотского моря, спасают в Хабаровском крае

Хищнику помогли сотрудники местного рыбоперерабатывающего завода (подробнее)

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Поливают водой из ведер: в Магадане спасают застрявшего на мели детеныша косатки

Малыш не успел уйти в море вместе с сородичами (подробнее)