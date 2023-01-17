На свидание с селебрити: психолог из Хабаровска стала «Богиней шопинга» на ТВ

Сестры Екатерина и Нина Лебедевы начинали свою карьеру в Хабаровске с курсов по раскрытию секретов наслаждений. Фото: скриншот телеканала «Суббота»

Некогда известные в Хабаровске сестры Лебедевы стали героинями шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота». Правила просты: за один час и 15 тысяч рублей девушки должны собрать образ, который подходил бы к заданной тематике. В выпуске с сестрами задание было собраться на свидание к известному тиктокеру Роману Каграманову.

АФФИРМАЦИИ НА БОГИНЮ

Сестры Екатерина и Нина (ныне Морозова) Лебедевы начинали свою карьеру в Хабаровске с курсов по раскрытию секретов наслаждений. За десятки тысяч рублей девушки делились секретами жарких ночей. Сестры выпустили несколько тематических книг, затем - уехали покорять столицу.

В Москве они продолжили свою деятельность, Сейчас Екатерина позиционирует себя как психолог-сексолог, Нина - семейный психолог. Судя по соцсетям девушек, их дело по раскрытию секретов интима не умерло. Сестры дают мастер-классы по принятию себя делятся оберегами от измен и аффирмациями «Я - женщина».

ИГРА МЕЖДУ СЕСТРАМИ

На «Богине шопинга» сестры громко заявили третьей участнице: «Это игра между нами». Кстати, конкуренцию экс-хабаровчанкам составила 16-летняя владелица нескольких интернет-магазинов (как она сама о себе рассказала) Адель Батенберг. Но ее сестры Лебедевы всерьез не восприняли.

На выполнение задания участницам дается 1 час и 15 тысяч рублей. Во время шопинга конкурсантки могут выиграть дополнительное время. Финальный образ оценивают соперницы по 10-балльной шкале, затем свою экспертную оценку дает стилист Даниил Грачев. Та, кто наберет большее количество баллов, получает статуэтку «Богини шопинга» из рук известной российской модели Маши Миногаровой.

И все это под колкие комментарии тиктокера Романа Каграманова, стилиста Даниила Грачева и блогерши Чумы вечеринки.

НА СВИДАНИЕ С РОМАНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Первой себя показала Нина, которая назвалась богиней домашнего очага. Девушка показала роскошную квартиру с видом на «Москва-сити», которая показалась комментаторам шоу подозрительно пустой. Несмотря на убедительные рассказы Нины, ведущие посчитали, что жилье было арендовано специально для съемок. Екатерина немного рассказала о своей жизни и карьере. Она прочитала выдержку из своей книги, показала несколько своих нарядов и отправилась на шопинг.

- Я решила стать психологом-сексологом, потому что люблю заниматься любовью. Я понимаю, что делать, если потерялся оргазм. На «Богиню шопинга» я пришла, потому что мне захотелось попробовать, а каково это - быть богиней шопинга, - сказала Екатерина.

ФИНАЛ

Финальный образ Нины состоял из черной короткой юбки и кроп-топа. Соперницы такой лук оценили на пять и десять баллов. Сестра призналась, что расстроилась, увидев сестру в финальной одежде. Екатерина же оделась более ярко: на ней было зеленое обтягивающее платье с вырезами на плечах и такого же цвета утепленный жилет. Нина поставила сестре девять баллов и сказала, что ей все понравилось. Адель оценила лук психолога на тройку.

Эксперт раскритиковал образы сестер. Фото: скриншот телеканала «Суббота»

Екатерина надела яркое платье с утепленным жилетом. Фото: скриншот телеканала «Суббота»

От Fashion-эксперта Нина получила два балла и критику образа. Екатерине Даниил Грачев поставил тройку и также разнес финальный выбор девушки. Несмотря на критику, «Богиней шопинга» стала Нина Морозова (Лебедева).

Нина выбрала тотал-блэк. Фото: скриншот телеканала «Суббота»

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