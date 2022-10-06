Юрий Лайко вновь занял пост военного комиссара Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Военный комиссариат Хабаровского края вновь возглавит Юрий Лайко. Информацию об этом «КП» - Хабаровск» подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Причины такого решения пока неизвестны.

Информация о переводе Юрия Лайко из Хабаровского края в Магаданскую область появилась 3 октября. Об отстранении от должности военкома Хабаровского края сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В пресс-службе Восточного военного округа ситуацию прокомментировали в этот же день, уточнив, что Юрий Сергеевич Лайко был назначен на должность военкома Магаданской области в связи со служебной необходимостью. Вакансия в области была вакантна с августа 2022 года.

Исполняющим обязанности военкома Хабаровского края был назначен полковник Вячеслав Макаров, который ранее был начальником штаба мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Официально пресс-служба Восточного военного округа информацию о возвращении Юрия Лайко на пост военкома в Хабаровский край пока не подтверждала. «Комсомольская правда» - Хабаровск» следит за развитием ситуации.

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