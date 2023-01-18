Ушел гулять и не вернулся: еще один ребенок пропал в Хабаровске

Мальчик побоялся идти домой и ходил ночью по улице

Хабаровские росгвардейцы нашли бродившего ночью на морозе ребенка и вернули домой. С мальчиком все в порядке, к счастью, он не пострадал и не обморозился, а вот его родные наверняка не на шутку перепугались. Как выяснилось, парень после школы ушел гулять, телефон забыл дома, а поняв, что не пришел вовремя, решил и вовсе не возвращаться.

В 23:00 перепуганные родители подняли панику и обратились за помощью в полицию. К поискам подключились росгвардейцы, в тот же миг все наружные наряды вневедомственной охраны получили оперативную информацию и бросились прочесывать улицы.

- В 11 вечера информацию получили, он ушел из Центрального района, примерно где-то от площади Блюхера. Наш экипаж сразу включился в поиски, отрабатывал дворы, и ребенка нашли в районе Уссурийского бульвара на Пушкина уже спустя 15 минут, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владислав Шевченко, помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю, полковник полиции.

Ребенка обнаружили прапорщик полиции Евгений Волошин и сержант полиции Максим Емельянов в районе улицы Пушкина. Ребенок находился в компании неизвестной женщины, они стояли на улице и о чем-то разговаривали. Как отметил Владислав Шевченко, женщина обратила внимание на то, что маленький мальчик один ночью ходит на улице, а родителей рядом нет, скорее всего, она решила выяснить, что случилось.

Мальчик подходил под ориентировку, подъехав, росгвардейцы опросили его, и информация подтвердилась. Он объяснил правоохранителям, что заигрался со своими друзьями на улице, а маму об этом предупредить забыл.

- Скорее всего, испугался идти домой, потому что он забыл телефон, заигрался и наверняка побоялся, что родители будут ругать, - говорит Владислав Шевченко

Ребенка доставили к родителям. К счастью, эта история закончилась благополучно. Семья обрадовалась и успокоилась, а росгвардейцам выразила искреннюю благодарность за помощь.

За последние несколько дней это уже второй случай пропажи ребенка. Три дня в Хабаровске искали пропавшую девочку. На поиски вышли волонтерские отряды и простые жители. Ребенка нашли, с ним все в порядке.

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