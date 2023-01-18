Лицом к лицу с тигром: житель Биробиджана встретил хищника по дороге домой

Животное поспешило убежать подальше Фото: Павел Алтухов

Фотограф из Биробиджана Павел Алтухов столкнулся с тигром практически лицом к лицу. Мужчина возвращался в город после поездки в тайгу, когда встретил полосатого хищника, стоящего прямо посреди дороги.

Павел ехал по трассе в шести километрах от поселка Теплые Ключи. Дорога заворачивала направо. Мужчина совершал маневр, как вдруг увидел темное пятно. Уже смеркалось, поэтому биробиджанец решил, что там стоит медведь. Но затем «пятно» повернулось боком, и Павел понял: перед ним амурский тигр.

Тигр наблюдал за Павлом без особого интереса Фото: Павел Алтухов

- Он увидел машину и в шесть прыжков убежал с дороги. Он лег в сугроб прямо напротив меня и просто стал смотреть, - рассказал «КП» - Хабаровск» Павел Алтухов.

Фотограф решил не терять возможности, тем более хищник не выражал никакого к нему интереса, поэтому достал телефон и сделал пару снимков на память. Для этого ему пришлось несколько раз проехать вперед-назад, чтобы найти ракурс без веток. Терпеливый хозяин тайги даже посмотрел в камеру, пока шла фотосессия. Потом терпение тигра кончилось, он встал и неспешно покинул съемки, уйдя обратно в лес.

- Это был крупный самец. Только хвост полтора метра длиной. Сам он весил точно не менее 200 килограммов, а диаметр головы был не менее 50 сантиметров. Я впервые увидел тигра вживую. Страшно мне не было, я больше был взволнован от радости, ведь раньше мне попадались только тигриные следы.

Примечательно, что однажды Павел нашел отпечатки лап мамы-тигрицы с детенышем буквально в пяти километрах от места нынешней встречи с хищником. Чаще всего однако мужчина встречает в лесах медведей, изюбрей, косуль и кабанов. Хотя амурские тигры обитают в ЕАО на больших территориях. Только хищники предпочитают избегать встречи с человеком, живя на отдаленной местности.

След тигренка Фото: Павел Алтухов

Тигры шли по снегу Фото: Павел Алтухов

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