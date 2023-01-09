Год тигра прошел, а символы остались: появились уникальные кадры с фотоловушек Хабаровского края

Обитатель Анюйского национального парка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Дальний Восток - край тайги и тигров. Здесь эти грациозные хищники не только властвуют в лесах, но и частенько попадаются на глаза людям. Амурский тигр занесен в Красную книгу, он обитает в основном у рек Амур и Уссури в Хабаровском крае и Приморье. Всего на Дальнем Востоке проживают около 600 особей на территориях, которые тщательно охраняют от постороннего вмешательства.

Тигр на прогулке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Жизнь тигров находится в центре внимания ученых, которые тщательно следят за их перемещениями, потомством, рутиной и повадками. Чтобы точно знать, чем заняты хищники, достаточно ли у них еды, в безопасности ли они, исследователи ставят фотоловушки в заповедниках.

Тигры любят потереться о дерево Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Благодаря технике им удается получать уникальные снимки полосатых царей леса. В ФГБУ «Заповедное Приамурье» поделились подборкой фотографий тигров, обитающих в Хабаровском крае.

Грациозные хищники любят гулять в лесах Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

НЕМНОГО О ТИГРАХ

Отличительными приметами амурских тигров является густая шерсть более светлого цвета, чем у обычного тигра. Также у хищника есть дополнительный жирок: 15-сантиметровая прослойка на брюхе. Такой «натуральный утеплитель» позволяет зверям спастись от холодов и непростого дальневосточного климата. По этой же причине уши у них очень короткие и не отмерзают. В дикой природе каждая особь живет около 15 лет.

Они отлично чувствуют себя даже в морозы Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- У этих хищников идет постоянная борьба за территорию. На одной местности не может быть больше одного альфа-самца. Когда предыдущий «правитель» становится старым, молодняку легче прийти и победить его, отняв территорию. Самок он не трогает, они будут приносить ему потомство. Иногда борьба за место заканчивается плачевно. Если тигр слабый, он может погибнуть в схватке с другим альфой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Каждый кадр уникален Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

ТИГРИНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Точно и достоверно подсчитать, сколько тигров находится в регионе на данный момент, довольно сложно. У них большой ареал обитания, и они регулярно перемещаются, доходят даже до Китая и обратно. Но большинство животных выбирает себе определенный участок, там они занимаются своими тигриными делами, растят новые поколения и добывают пищу.

Полосатый обитатель тайги в поисках еды Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Специалисты умеют отличать каждого из «своих» тигров, живущих на территории конкретного заповедника. Большое счастье, если любимчики попадают в объектив фотоловушки. Двойное счастье, если после этой встречи техника осталась в целости.

Иногда получаются забавные снимки Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Тигры любят потереться мордой об камеры. А оборудование довольно дорогое. Но мы рады любым кадрам, когда удается их получить даже ценой устройства, лишь бы карта памяти уцелела. Стараемся размещать фотоловушки у маркировочных деревьев. Это своеобразные почтовые ящики для обитателей леса, где они оставляют свои запахи и считывают чужие.

Хищники узнают информацию о других обитателях тайги Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Тигр в Анюйском нацпарке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

КТО ЖИВЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

«Звездочкой» Хабаровского края является тигрица Злата, живущая на территории Большехехцирского заповедника. Она уже несколько раз становилась мамой и регулярно была замечена на прогулках с малышами.

Злата с потомством в Большехехцирском заповеднике Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Еще одной знаменитостью стал тигр Одыр, отец как минимум двоих детей Златы. Эта гроза тайги один раз даже сразился с медведем и вышел из схватки победителем. Стоит отметить, что у тигров нет естественных врагов, поэтому у гималайских мишек почти нет шансов противостоять им в борьбе за территорию.

Тигр Одыр Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Одыр в тайге Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Анюйском национальном парке раньше регулярно появлялся тигр Чудовище. Этого альфа-самца назвали необычным именем за исполинские размеры. К сожалению, его давно не видно на ранее занимаемых территориях. Специалисты говорят, что признаков гибели уже немолодого великана нет, и однажды его вновь заметят в заповеднике. Также примечательно, что большинство тигров Анюйского - потомки Чудовища, который установил абсолютную власть в своих землях.

Тигр Чудовище Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Тигр Чудовище со своей тигрицей Красавицей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

НА КОНТРОЛЕ УЧЕНЫХ

Всего в Хабаровском крае 10 особо охраняемых и уникальных природных объектов. Национальные парки, заповедники и заказники - удивительное место, где флора и фауна находятся вне вмешательства человека. Это дает замечательную возможность редким краснокнижным животным жить в гармонии с другими обитателями лесов, следовать инстинктам и не бояться за свою жизнь. Конечно, без проблем не обходится. Специалистам постоянно приходится бороться с браконьерами, убивающими диких зверей ради наживы.

Тигрица учит своего ребенка охотиться Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Другой напастью стало снижение популяции кабанов - главной составляющей рациона тигров. Исследователи не опускают руки и прилагают все усилия, чтобы тигр продолжал жить и не исчез с территорий Дальнего Востока.

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