Год тигра прошел, а символы остались: появились уникальные кадры с фотоловушек Хабаровского края

Обитатель Анюйского национального парка
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Дальний Восток - край тайги и тигров. Здесь эти грациозные хищники не только властвуют в лесах, но и частенько попадаются на глаза людям. Амурский тигр занесен в Красную книгу, он обитает в основном у рек Амур и Уссури в Хабаровском крае и Приморье. Всего на Дальнем Востоке проживают около 600 особей на территориях, которые тщательно охраняют от постороннего вмешательства.
Тигр на прогулке
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Жизнь тигров находится в центре внимания ученых, которые тщательно следят за их перемещениями, потомством, рутиной и повадками. Чтобы точно знать, чем заняты хищники, достаточно ли у них еды, в безопасности ли они, исследователи ставят фотоловушки в заповедниках.
Тигры любят потереться о дерево
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Благодаря технике им удается получать уникальные снимки полосатых царей леса. В ФГБУ «Заповедное Приамурье» поделились подборкой фотографий тигров, обитающих в Хабаровском крае.
Грациозные хищники любят гулять в лесах
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
НЕМНОГО О ТИГРАХ
Отличительными приметами амурских тигров является густая шерсть более светлого цвета, чем у обычного тигра. Также у хищника есть дополнительный жирок: 15-сантиметровая прослойка на брюхе. Такой «натуральный утеплитель» позволяет зверям спастись от холодов и непростого дальневосточного климата. По этой же причине уши у них очень короткие и не отмерзают. В дикой природе каждая особь живет около 15 лет.
Они отлично чувствуют себя даже в морозы
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
- У этих хищников идет постоянная борьба за территорию. На одной местности не может быть больше одного альфа-самца. Когда предыдущий «правитель» становится старым, молодняку легче прийти и победить его, отняв территорию. Самок он не трогает, они будут приносить ему потомство. Иногда борьба за место заканчивается плачевно. Если тигр слабый, он может погибнуть в схватке с другим альфой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».
Каждый кадр уникален
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
ТИГРИНАЯ ПЕРЕПИСЬ
Точно и достоверно подсчитать, сколько тигров находится в регионе на данный момент, довольно сложно. У них большой ареал обитания, и они регулярно перемещаются, доходят даже до Китая и обратно. Но большинство животных выбирает себе определенный участок, там они занимаются своими тигриными делами, растят новые поколения и добывают пищу.
Полосатый обитатель тайги в поисках еды
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Специалисты умеют отличать каждого из «своих» тигров, живущих на территории конкретного заповедника. Большое счастье, если любимчики попадают в объектив фотоловушки. Двойное счастье, если после этой встречи техника осталась в целости.
Иногда получаются забавные снимки
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
- Тигры любят потереться мордой об камеры. А оборудование довольно дорогое. Но мы рады любым кадрам, когда удается их получить даже ценой устройства, лишь бы карта памяти уцелела. Стараемся размещать фотоловушки у маркировочных деревьев. Это своеобразные почтовые ящики для обитателей леса, где они оставляют свои запахи и считывают чужие.
Хищники узнают информацию о других обитателях тайги
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Тигр в Анюйском нацпарке
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
КТО ЖИВЕТ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
«Звездочкой» Хабаровского края является тигрица Злата, живущая на территории Большехехцирского заповедника. Она уже несколько раз становилась мамой и регулярно была замечена на прогулках с малышами.
Злата с потомством в Большехехцирском заповеднике
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Еще одной знаменитостью стал тигр Одыр, отец как минимум двоих детей Златы. Эта гроза тайги один раз даже сразился с медведем и вышел из схватки победителем. Стоит отметить, что у тигров нет естественных врагов, поэтому у гималайских мишек почти нет шансов противостоять им в борьбе за территорию.
Тигр Одыр
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Одыр в тайге
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
В Анюйском национальном парке раньше регулярно появлялся тигр Чудовище. Этого альфа-самца назвали необычным именем за исполинские размеры. К сожалению, его давно не видно на ранее занимаемых территориях. Специалисты говорят, что признаков гибели уже немолодого великана нет, и однажды его вновь заметят в заповеднике. Также примечательно, что большинство тигров Анюйского - потомки Чудовища, который установил абсолютную власть в своих землях.
Тигр Чудовище
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Тигр Чудовище со своей тигрицей Красавицей
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
НА КОНТРОЛЕ УЧЕНЫХ
Всего в Хабаровском крае 10 особо охраняемых и уникальных природных объектов. Национальные парки, заповедники и заказники - удивительное место, где флора и фауна находятся вне вмешательства человека. Это дает замечательную возможность редким краснокнижным животным жить в гармонии с другими обитателями лесов, следовать инстинктам и не бояться за свою жизнь. Конечно, без проблем не обходится. Специалистам постоянно приходится бороться с браконьерами, убивающими диких зверей ради наживы.
Тигрица учит своего ребенка охотиться
Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Другой напастью стало снижение популяции кабанов - главной составляющей рациона тигров. Исследователи не опускают руки и прилагают все усилия, чтобы тигр продолжал жить и не исчез с территорий Дальнего Востока.
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