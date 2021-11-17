Тигр Чудовище из Хабаровского края исчез «с радаров» наблюдателей

Красавица и Чудовище - знаменитая пара из Анюйского национального парка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

С 2018 года тигр Чудовище, названный так за исполинские размеры, проживал на территории Анюйского национального парка. Однако в этом году его еще не зафиксировала ни одна фотоловушка. Однако на одном из снимков зафиксирован тигр, ранее не отмечавшийся на фотоловушках.

Как рассказывают специалисты, он уже пропадал ранее, в 2019 году, но его отсутствие было не столь долгим. Об этом рассказал Алексей Готванский, инженер по экомониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» после возвращения из экспедиции по Анюйскому национальному парку.

Тигр, которого ранее не видели в парке Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

- Надеюсь, он жив. Ведь этот тигр – национальное богатство и носитель прекрасного генофонда для будущих поколений пихцинской группировки тигров (обитающей в верховьях реки Пихца – Прим. ред.), - сказал Алексей Готванский.

Специалисты также объяснили, что большая часть тигров, которые попадают на фотоловушки на этой территории – потомки Чудовища. И в связи с отсутствием альфа-самца эти визиты теперь участятся. Однако все рассчитывают, что огромный тигр вернется в места своего обитания. Следов гибели животного найдено не было.

Следует отметить, что сам полосатый великан немолод. На его территории постоянно отмечались две самки, которые, по подсчетам специалистов, произвели от Чудовища уже пять выводков тигрят.

МЕДВЕДЕЙ ЖДЕТ ТРУДНАЯ ЗИМА

Алексей Готванский также рассказал об остальных обитателях Анюйского национального парка.

- Кабан, бывший здесь единично в начале года, не вымер и его встречи стали регулярными, но, естественно, ни о какой высокой численности говорить пока не приходиться. Это лишь мелкие группы, - сообщил специалист.

Также руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» отметило, что в связи с отсутствием кеты в местной реке в этом году, на фотоловушках зафиксировано много худых медведей.

- Рыбы нет, орехов кедровых очень мало, грибов мясистых, сытных нет уже который год, как сложится зима по снегу – неизвестно. В общем, непростая зимовка ждет медведей, - заявил Алексей.

Медведям предстоит непростая зимовка Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Также на фотоловушках отметились и многие другие животные, и в частности, тигры. Алексей Готванский ждет материалов из фотоловушек, чтобы подсчитать отметившихся полосатых хищников.

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