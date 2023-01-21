Прожила всего два дня: новорожденная девочка умерла в больнице Амурской области после процедуры

По предварительным данным, девочка скончалась после процедуры промывания желудка. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приамурском городе Тында скончался младенец. Ребенок прожил всего два дня. Мама новорожденной обвиняет во всем врачей.

По предварительным данным, девочка скончалась после процедуры промывания желудка. Мама умершего ребенка просит привлечь сотрудников больницы к ответственности. Женщина требует завести на персонал уголовное дело.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ по Амурской области возбудить уголовное дело и представить доклад, - сообщили в пресс-службе СК России.

Дополнительной информации по делу пока нет: ЧП случилось несколько дней назад, да и речь идет о детях, поэтому правоохранительные органы не раскрывают все обстоятельства. Сама мама в СМИ пока не выступала. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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