От вулканов до гейзеров Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Камчатка – это будто совсем другая вселенная. Нигде в России больше нет подобных мест. Вулканы, гейзеры, бурлящие озера и термальные источники. Это лишь малый перечень всех красот и диковинок, собранных разом на одном полуострове. На нашей планете примерно похожий рельеф и природные образования есть только в Исландии. Но зачем туда ехать, если у нас не менее красивое место? Мой опыт путешествия на Камчатку расскажет, почему стоит выбрать для отдыха именно этот край и обязательно вернуться потом снова. Ведь увидеть все, чем богат полуостров, за одну неделю невозможно, но влюбиться раз и навсегда – вполне реально.

КУДА СЪЕЗДИТЬ НА КАМЧАТКУ

Программа нашего тура подразумевала просмотр самых знаковых и популярных мест. За 10 дней мы успели искупаться в Малкинских термальных источниках, забраться на вулкан, посмотреть на милейших евражек (горных сусликов), сплавить по реке и доплыть до бухты Русская, чтобы полюбоваться китами и сивучами. Первый и последний день в программу не были включены, это время мы потратили на отдых и свободные прогулки по Петропавловску-Камчатскому. Дня-два как раз хватит, чтобы увидеть столицу края и закупиться подарками. О самых интересных местах на Камчатке расскажу подробнее.

Камчатка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ГОРНЫЙ МАССИВ ВАЧКАЖЕЦ

Для местных жителей съездить сюда, это все равно, что совершить небольшой променад. Для туристов же – это вполне себе путешествие на день. Маршруты по местности можно выбрать разные. Стандартный включает в себя 25 километров троп по скалистой местности, просмотр горного цирка и водопадов.

Вачкажец Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Именно здесь обитают местные символы – суслики евражки. Они прячутся в своих норках и выходят наружу, чтобы клянчить еду у путешественников. Кормить их правда нельзя, это может привести к смерти маленьких созданий, но любоваться прыткими зверьками никто не запрещает. Тем более наглости им не занимать, они сами выходят к людям и пытаются что-нибудь украсть.

Вачкажец Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Вачкажец вызывает восхищение: буйство цветов и трав сменяют великолепные виды гор и ручьев. В любое время дня здесь много людей, которые также желают единения с природой в тихом месте. Именно с такой разминки в виде пешей прогулки по горам и началось наше путешествие.

Вачкажец Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

БУХТА РУССКАЯ

Не стоит забывать, что полуостров окружен Тихим океаном. А это значит, что туристам открывается широкий спектр альтернативного походам отдыха. Морская прогулка принесла нам массу положительных эмоций, ведь день на яхте с опытными моряками – это совершенно необычный опыт.

Скалы Три брата Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

За 10 часов мы успели порыбачить (это очень легко, рыба будто сама клюет на удочку), понаблюдать за птицами на острове Старичков, посмотреть на уникальные скалы Три брата и отдохнуть от мобильных телефонов.

Бухта Русская Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Гвоздями программы стали лежбище сивучей, где друг на друге громоздятся эти дивные ушастые тюлени, а также горбатые киты, которых удалось застать вдали от городов.

На яхте нас угощали свежей ухой и свежевыловленными крабами, блинами с икрой и нашим же уловом. Опытный помощник капитана разделывал пойманных терпугов прямо на палубе и тут уже обжаривал их в кляре. Попробовав настолько свежие морепродукты, уже не хочется покупать их в магазинах.

Морская прогулка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ВУЛКАН ГОРЕЛЫЙ

Мы поднялись на этот вулкан, потратив примерно три часа. Для местных опять же здесь нет ничего особенного, они привыкли жить в окружении сопок вдали от равнин. Для нас же это был почти подвиг. С помощью треккинговых палок и ботинок мы смогли добраться до самого верха, где теплая погода сменилась настоящей заснеженной зимой.

Вулкан Горелый Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Наверху нашему взгляду предстало голубое озеро. Кстати, ходят легенды, что оно кислотное и очень опасное. Это не так. На самом деле летом находятся настоящие оторвы, которые спускаются к нему и катаются на сапах. Мы же просто любовались потрясающим пейзажем. Озеро внутри вулкана красивее всего в середине июля, именно тогда оно приобретает ярко-бирюзовый цвет.

Вулкан Горелый Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Стоит отметить, что Горелый, как и большинство вулканов, на которые забираются туристы, все еще действует. В 2010 году здесь было последнее извержение, которое длилось целых три года. Но бояться не стоит, за каждым вулканом на полуострове наблюдают специалисты, которые могут предсказать грядущее извержение заранее и предупредить жителей.

Вулкан Горелый Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Вопреки мифам, у вулканов вовсе не один кратер. У Горелого их около 30. Самыми популярными кроме «Голубого озера» считаются «Активный», по стенкам которого выходят потоки сернистого газа, «Цилиндр» и «Чаша», на дне которого раньше было фиолетовое озеро.

Вид с вулкана Горелый Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ДАЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Это место любят называть мини-долиной гейзеров. Опытные гиды уверяют: с гейзерами у них нет ничего похожего. Но это не значит, что вас не постигнет изумление. Огромные массы пара вырываются прямо из-под земли и несутся непрерывным потоком наверх. И это действо разворачивается под ногами туристов.

Дачные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Источники располагаются у Мутновской геотермальной станции, которая вырабатывает энергию из пара под землей. Аналогов этому сооружению нет нигде в России.

Вид на Мутновскую ГеоЭС Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

На обширной территории источников нашли целое скопление разнообразных явлений. Здесь находятся и бурлящие озера, которые нарекли дьявольским котлом, и месторождения белой глины, и паровые источники, залежи серы и даже пароводяной фонтан. Температура вод достигает до 250 градусов.

Дачные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Отсюда за 2,5 часа можно забраться на Мутновский вулкан. Без гида туда лучше не ходить. Одно неверное движение, и глина может обвалиться. На самой вершине тоже лучше не задерживаться, ведь из кратера «Активная воронка» постоянно выходят вулканические газы, которыми можно отравиться.

Дачные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЭКСТРУЗИЯ ВЕРБЛЮД

Если вы планировали похудеть, Камчатка вам поможет. Одной из самых необычных прогулок стало восхождение на… бывшую лаву. Если объяснить просто, то когда-то земля выдавила жидкую породу из недр, и она застыла в причудливой «двугорбой» форме, напоминающей верблюда.

Экструзия Верблюд Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Забраться сюда совсем несложно, и неспешная прогулка занимает в сумме 2,5 – 3 часа. Здесь на склонах темной породы может лежать снег, а на самой вершине быть жарко. Также это место формирования ледников, которые не таят даже летом. Сверху открывается вид на горнолыжную базу, на которой тренируются профессиональные спортсмены со всей страны.

Экструзия Верблюд Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

РЕКА БЫСТРАЯ

Камчатка – край рыбаков. Здесь этот вид хобби пользуется особой популярностью. Причем рыбачат как в бухтах, так и на реках. Если в океане ограничений нет: на свою удочку можно ловить кого угодно, то на реках действуют жесткие правила.

Река Быстрая Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Дело в том, что в конце лета сюда заходит рыба на нерест, производит потомство, и только потом возвращается в океаны. В это время вылов большинства видов под строгим запретом. Но, например гольца на спиннинг или удочку ловить можно. Для этого организуются целые сплавы. Нужно только заранее приобрести лицензию. С собой можно забрать одну особь в качестве трофея.

Река Быстрая Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Во время экскурсии можно не только научиться мастерству ловли, но и просто насладиться видами берега. Нам посчастливилось увидеть целое семейство медведей. Оно не мудрено, ведь на Камчатке обитает 15 процентов от общего количество этих животных в России. Звери были на другом берегу, поэтому не представляли никакой опасности, но вот вживую увидеть их дорогого стоит.

Река Быстрая Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Приехать на Камчатку и не покупаться в источниках – огромное упущение. На полуострове есть несколько самых популярных и доступных «луж». Так здесь называют необлагороженные природные ванны с горячей водой. Съездить можно на Паратунку или в Малки.

Малкинские термальные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Для любителей цивилизации строят специальные бассейны, которые напрямую заполняются из источников. Вход обойдется около 300 рублей, дальше можно проводить там хоть весь день, однако рекомендуется лежать в такой воде не больше 15-20 минут.

Дачные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Малках располагается шесть групп грифонов, где горячая вода смешивается с холодной речной. В каждой луже температура разная, поэтому можно выбрать на свой вкус. Такое купание противопоказано людям с хроническими болезнями сердца или сосудистой системы.

В нескольких километров от термальных вод есть источник питьевой минеральной. На вкус она специфическая, но полезная. Ее используют для профилактики и лечения заболеваний желудка, кишечника, почек и желчевыводящих путей. Набрать воду можно совершенно бесплатно.

Дачные источники Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Интересный факт о термальной воде. На Камчатке ее используют для выращивания овощей. У жителей поселков Термальный и Эссо практически на каждом огороде есть теплицы. Благодаря теплому поливу их выращивают круглый год вне зависимости от холодов снаружи.

Халактырский пляж Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ХАЛАКТЫРСКИЙ ПЛЯЖ

Это, пожалуй, самое популярное место отдыха жителей Петропавловска-Камчатского. Они называют этот пляж с титаново-магнетитовым песком (который действительно магнитится) краем мира. Здесь расположились 30 километров чистого берега, покрытого вулканической породой.

Халактырский пляж Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Плавать в бушующем Тихом океане не рекомендуется. Вода ледяная круглый год. Однако черный песок на пляже разогревается от 15 до 30 градусов, и даже осенью по нему можно гулять босиком. Местные любят собирать здесь шиповник и шикшу. Последнее – это необычная ягода с горьковато-сладким привкусом. Также вдоль берега растет иван-чай. Это визитный напиток Камчатки, в магазинах можно найти огромное количество уже высушенного и готового к употреблению чая. Местные же делают себе запасы и сушат листья самостоятельно.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Столица Камчатского края заслуживает отдельного внимания. Это уникальный город с богатой историей. Здесь расположен единственный в России музей вулканологии, а с любой улицы можно увидеть сразу три домашних вулкана: Авачинский, Козельский и Корякский.

Арт-объект в городском парке Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В городе стоит посетить Геологический музей и пройтись вдоль улиц, чтобы увидеть местные достопримечательности: собор Святой Живоначальной Троицы, памятник Василию Завойко, стелу «Город воинской славы», памятник Лаперузу, могилу Чарльза Кларка и памятник Витусу Берингу. Все они находятся в центре города. Конечно, обязательной частью станет поход на Центральный рынок или рынок на 6 километре. Здесь то и продаются свежие камчатские деликатесы: рыба, краб, икра и другие вкусности.

Памятник Лаперузу Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ПОТССКРИПТУМ

За неделю путешествия удалось увидеть так много, но так мало. Некоторые экскурсии остались в плане на следующую поездку. Все вертолетные экскурсии были отменены на запланированные даты, ведь погода резко ухудшилась к концу путешествия. Это значит, что ни Долину гейзеров, ни Курильское озеро не удалось посмотреть.

Сивучи Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Расстраиваться нет смысла, это наоборот отличный повод, чтобы вернуться снова. Перечислять, куда еще стоит отправиться, можно бесконечно. Это и Командорские острова, и Кроноцкий заповедник, и многочисленные вулканы, на которые еще не удалось забраться. Список действительно может быть внушительным, Камчатку можно исследовать хоть всю жизнь.

Морская прогулка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Также внимание стоит обратить и на культурные мероприятия: поездка в этнодеревню, чтобы покататься на собачьих упряжках, ительменский фестиваль Алхалалалай, а также спуск с вулкана на сноуборде или лыжах.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ НА КАМЧАТКЕ

Немаловажным аспектом любого путешествия является гастротуризм. Открывая новые места, всегда хочется познакомиться и с кухней. Местные народности, коряки и ительмены, повсеместно используют рыбу во всех известных способах приготовления. Ее вялят, сушат, жарят, коптят, варят и даже едят сырой. Также местные любят дикоросы. Все дары природы используют в готовке. Расскажу о нескольких знаковых блюдах.

Жареная рыба Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Камчатская уха. Обязательно на красной рыбе и без водки. Здесь ее готовят просто: варят бульон, добавляют морковь, лук, картошку и зелень. Получается очень сытно и вкусно

- Черчехан. Это интересное блюдо из печеной лососевой икры. Толченый деликатес смешивают с мукой и картофелем, а затем готовят в печи в виде лепешки.

- Тельно. Это рыбные зразы в форме полумесяца с картофельным пюре в качестве начинки. Иногда туда добавляют еще лук и зелень.

- Клоповка. Это настойка на клоповнике или как называют эту ягоду местные – краснике. Специфический запах понравится немногим, но в качестве диковинки стоит попробовать.

Крабы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Помимо этих необычных блюд, на Камчатке существует огромное разнообразие сладостей из местных ягод: жимолости, брусники и шикши. Также популярностью пользуются соусы из черемши. Конечно, главными коронными блюдами будут угощения из рыбы и морепродуктов. Камчатцы поделились с «КП» - Хабаровск» тремя необычными рецептами, которые легко можно повторить дома.

- Камчатский салат

Вареный кальмар, отварное яйцо, репчатый лук и нарезанный соломкой огурец смешать в миске. Заправлять только сметаной или натуральным йогуртом. Сверху положить столовую ложку икры. Подают такой салат необычным способом. С целого вареного краба необходимо срезать верхнюю часть панциря, и убрать из него все содержимое. Салат выложить в панцирь и закрыть сверху. Клешни разложить на блюде, их также можно есть.

- Яичница с крабом

На сковородке растопить сливочное масло. Положить замороженное мясо краба, дождаться, пока он разморозится. Как только он отойдет ото льда, положить в сковородку яйца и сразу перемешать. Глазунью делать не надо, это должна быть болтушка. Здесь главное быстро снять с огня, пока краб не стал жестким. Минимум термической обработки, максимум вкуса.

- Суп из краба

В готовый горячий бульон добавить мисо-пасту. Положить в кастрюлю морскую капусту или сухие разрезанные норм, а затем краба. Влить в суп сливки и довести до кипения. Главное – не проваривать, только прогреть содержимое. Суп готов, перед подачей туда можно посыпать красный острый перец по вкусу.

Вачкажец Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

Прежде чем ехать на Камчатку, необходимо понять, что климат и рельеф этого места уникальны. Если в планах не просто сидеть в отеле, а действительно прочувствовать все богатство полуострова, восхождение на вулканы и купание в термальных водах – минимальная план-программа начинающего туриста. Для этого сразу необходимо выбрать подходящую одежду и обувь, а также не забыть про надежный рюкзак и экипировку.

На вершине Горелого Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА КАМЧАТКУ

- Треккинговые ботинки. Это самый главный элемент экипировки. Ботинки должны быть непромокаемыми, желательно с покрытием Gore-Tex или аналогичными. Они помогут преодолеть любой маршрут без вывихов и травм, а также сохранят ноги в тепле

- Водонепроницаемую и ветронепродуваемую куртку. Желательно, чтобы она была сшита из мембраны. Такая верхняя одежда не позволит замерзнуть даже посреди снега и ветров.

- Штаны из такого же материала. В зависимости от сезона они могут быть либо одни, либо двое. Сверху надевают более теплые, иногда с синтепоном внутри.

- Термобелье и термоноски. Идеальное решение вместо хлопка. Такая одежда позволит не только утеплиться, но и выводить лишнюю влагу наружу. Ведь пот при восхождении – неизбежность, и чем более сухим ты останешься, тем теплее тебе будет.

- Шапка и перчатки. Не стоит забывать про защиту головы и рук. Они начнут мерзнуть в первую очередь.

- Купальник, полотенце и сланцы. Минимальный набор для купания в источниках, которые будут встречаться на маршрутах.

- Походный рюкзак. В зависимости от длины маршрута это может быть либо небольшой рюкзак на 15 литров, либо профессиональный большой для похода на несколько дней.

- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. На вершинах очень яркое солнце. Снег будет слепить глаза, а отсутствие SPF-защиты может привести к ожогам.

- Спрей от насекомых. Летом омрачить поход могут кровососущие насекомые, которые появляются на закате. Клещи здесь, кстати, тоже есть, но в очень маленьком количестве. Страховка от них все же не помешает.

- Дождевик. Особенность погоды на Камчатке – косой обильный дождь. Если такой застанет во время восхождения, будет не очень приятно. Отделаться наименьшим промоканием поможет дождевик.

Для долгих походов важно не забыть взять спальник, полиэтиленовый мешок для рюкзака, перекусы, чай в большом термосе, питьевую воду, карманный мультитул.

Вачкажец Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

СТОИМОСТЬ ОТДЫХА НА КАМЧАТКЕ

В первую очередь, планируя путешествие, нужно определиться, едете ли вы «дикарем», разбираясь на ходу, или отдаете выбор в пользу уже готовой программы. В моем случае был последний вариант. Полный тур на 10 дней обошелся мне в 100 тысяч на одного человека. В программу входило проживание, трансферы до всех маршрутов и гостиниц, питание, экскурсии и работа гидов. Если просчитать другой вариант, то брать экскурсии по отдельности и заказывать машины до точек выйдет ничем не дешевле. О том, как съездить на Камчатку самостоятельно с минимальными денежными вложениями, читайте в предыдущем материале «КП» - Хабаровск».

Отдых на Камчатке – удовольствие не из дешевых. Помимо тура, пришлось потратить немаленькую сумму на билеты (20 тысяч рублей в одну сторону из Хабаровска) и одежду, чтобы не замерзнуть на вершинах. Также дополнительные 30 тысяч ушли на сувениры для друзей и родственников. А выбрать было из чего: рыба, икра, а также фирменный камчатский мерч и уникальные продукты. На полуострове сфера туризма развита настолько, что дарить местную продукцию – отдельное удовольствие. Качество и фирменный стиль здесь на очень высоком уровне.

Морская прогулка Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Стоимость билетов на Камчатку (в одну сторону):

Из Москвы: от 14 тысяч рублей

Из Санкт-Петербурга: от 16 тысяч рублей

Из Новосибирска: от 15 тысяч рублей

Из Екатеринбурга: от 17 тысяч рублей

Из Хабаровска: от 10 тысяч рублей

Набережная Петропавловска Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЧТО ПРИВЕЗТИ С КАМЧАТКИ:

- Сувениры из моржового клыка. Недешевые изделия пользуются популярностью, ведь это один из наиболее ценных материалов, использующихся в резьбе. Стоимость небольшой статуэтки составит от 2000 рублей.

- Деревянные фигурки Кутха и Пеликена. Тотемы, символы которых уходят глубоко в поверья народностей Камчатки, будут стоить от 300 рублей. Кутх – это ворон-праотец полуострова, а Пеликен – улыбчивый человечек, символ богатства и успеха.

- Книга о Камчатке или фотоальбом с пейзажами. От 1000 рублей. Отдельной популярностью пользуется сборник камчатских сказок.

- Магнит – от 50 рублей.

- Футболка – от 1000 рублей.

- Одежда от камчатских брендов – от 2000 рублей. На Камчатке есть две крупные фирмы, одежда которых отличается высоким качеством и классными принтами. Привезти футболку или толстовку из такого магазина будет стоить дороже, но гарантированно понравится другу.

- Иван чай – от 150 рублей за пачку.

- Дары моря:

Краб – от 2100 рублей за 500 граммов.

Нерка – от 1100 рублей за килограмм.

Палтус – от 1000 рублей за килограмм.

Чавыча – от 2000 рублей за килограмм.

Икра – от 2000 рублей за килограмм.

ТУРИЗМ НА КАМЧАТКУ:

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