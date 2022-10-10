Готовим кошельки и транспондеры: власти Хабаровского края установили платные участки «Обхода Хабаровска»

Точная дата ввода платы за проезд пока неизвестна Фото: компания «Транстолл»

Достоверно известно, что по состоянию на 10 октября деньги за проезд по трассе «Обход Хабаровска» с жителей и гостей краевой столицы пока не взимают, однако уже известно, что скоро водителям придется выворачивать карманы.

Недавно увидело свет постановление правительства Хабаровского края, в котором чиновники определились со списком, какие участки останутся бесплатными для всех. В него вошли съезды, ведущие к автодороге А-375 «Восток», подъезду к поселку имени Горького, отрезку трассы Хабаровск - Ильинка - Ракитное - Гаровка-1 - поселок имени Горького, дорога в обход села Ильинка и подъезду к Хабаровску.

- Согласно концессионному соглашению, на дороге «Обход Хабаровска» c 14 по 39 километр будет введена оплата до 12 декабря 2052 года, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе министерства экономического развития Хабаровского края.

Также в опубликованном документе установлены максимальные значения тарифов для разного вида транспорта. Так, для легковых автомобилей за один километр пути предполагается введение оплаты в размере пяти рублей. Для среднегабаритных машин, таких как микроавтобусы и фургоны - семь рублей за километр, автобусы - 10 рублей за километр, грузовые автомобили - 20 рублей за километр. При этом устанавливать конкретные цены будет организация, которая эксплуатирует дорогу, то есть «Транстолл», которая входит в группу компаний «ВИС».

Сейчас компания занимается расчетом тарифов по указанному участку. Однако точных сроков введения режима взимания платы пока нет. Расположившаяся в Хабаровске компания «Транстолл» ответила, что сбор платы будет осуществляться двумя способами:

- Транспондер. Списание денежных средств будет осуществляться в автоматическом режиме.

- Ручной способ оплаты. Для этого придется остановиться перед шлагбаумом, предъявить билет кассиру-контролеру или поднести его к считывателю QR-кодов в аппарате приема платежей. После оплаты проезда шлагбаум откроется автоматически.

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