«Думал, что не заметит»: грузчик украл огромные деньги у владелицы магазина в Хабаровске и сбежал в Приморье

Краденые деньги он поменял на иностранную валюту Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Грузчик из Хабаровска украл из магазина 700 тысяч рублей. После этого он попытался сбежать в Приморье. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, который объяснил мотивы преступления. Он думал, что никто не заметит пропажи, ведь у хозяйки и так было много денег. Краденными средствами он распорядился на широкую ногу: прикупил новенький айфон и обзавелся иностранной валютой.

Все случилось на рынке «Выборгский». Хозяйка одного из торговых павильонов положила к себе в сумку около четырех миллионов рублей. Аксессуар она спрятала в тумбочке на работе и заперла ее на ключ. Вечером, придя домой, женщина пересчитала сумму и обнаружила, что кто-то украл у нее 700 тысяч рублей.

После масштабной работы сотрудники полиции установили, что похитителем был грузчик, который работал на рынке около месяца. 27-летний мужчина знал, что владелица положила деньги в тумбочку. Он дождался, пока она отвлечется и уйдет из павильона. После этого он вскрыл замок на тумбочке, украл деньги, а затем установил замок на место.

- По словам мужчины, он надеялся, что потерпевшая не заметит отсутствия денег, так как в сумке было много пачек. Ранее злоумышленник уже был судим за подделку документов, - рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Грузчик решил срочно бежать с награбленным. Он скрылся во Владивостоке, надеясь, что его преступление останется незамеченным. Полиция провела поиски и нашла мужчину. Вместе с коллегами из Приморья сотрудники задержали подозреваемого. У него нашли иностранную валюту в размере более 470 тысяч рублей, а также дорогие телефон и наушники. Остальные средства он уже успел потратить на развлечения.

Найденный айфон Фото: УМВД России по городу Хабаровску

На грузчика завели уголовное дело за кражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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