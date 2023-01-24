Фейковые зарплаты пожарным ушли на онлайн-шопинг: экс-чиновница год тратила казенные деньги в Хабаровском крае

Бывшая муниципальная служащая из Аркинского сельского поселения осуждена за хищение бюджетных средств Фото: Иван ВИСЛОВ

Бывшая муниципальная служащая из Аркинского сельского поселения осуждена за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Женщина запрашивала деньги якобы на нужды администрации. Но до кассы они не доходили и оседали в кармане экс-чиновницы.

Аферу с казенными деньгами женщина начала проворачивать в январе 2020 года. Тогда она занимала пост главного специалиста по финансовым вопросам администрации поселения. В силу своих полномочий экс-чиновница запрашивала деньги в казначействе. По документам средства должны была пустить на зарплаты пожарной части и заплатить по выдуманным контрактам.

- Никакие отчеты женщина не заполняла. Деньги снимала сама, но в кассу их не приходовала, а забирала себе. Средства тратила на продукты и покупку товаров в интернет-магазинах, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

«Щипала» бюджет женщина до января 2021 года. Прокурорская проверка все же вскрыла факты хищения. За год экс-чиновница потратила более одного миллиона казенных рублей. Уголовное дело было заведено по статье «Присвоение чужого имущества».

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

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