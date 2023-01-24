«Переводи деньги, или хана тебе»: фейковые ночные бабочки увели у жителя Сахалина 52 тысячи рублей

Парень должен был перевести на указанный счет 19,8 тысячи рублей Фото: Анастасия Осипова

Парень из Корсакова захотел любви на ночь, но не желал идти трудным путем знакомств и свиданий. 22-летний сахалинец нашел в интернете телефон ночных бабочек. Правда, оказалось, что на том конце провода его поджидали мошенники.

Сахалинец написал по указанному номеру, но сразу ему никто не ответил. Сообщение поступило лишь через некоторое время. Парню в довольно грубой форме сообщили, что из-за него у компании по предоставлению интим-услуг зависла касса. А в ней, между прочим, находилось 1,8 миллиона рублей.

Суть претензий сводилась к тому, что если сахалинец не сделает что-то, чтобы касса отвисла, ему не поздоровится. Решение нашлось тут же: парень должен был перевести на указанный счет 19,8 тысячи рублей. Сахалинец проблем не хотел и требования выполнил.

Но попавшись на удочку мошенников, так просто слезть с нее не получится. Фейковая интим-контора заявила, что снова произошла ошибка, поэтому перевод нужно повторить. Парень еще несколько раз скинул аферистам деньги, пока не понял, что происходит.

- Житель Корсакова лишился более 52 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело, проводятся следственные действия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

Мошенникам грозит до шести лет колонии.

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