«Вас беспокоит служба безопасности банка»: трое хабаровчан отдали мошенникам более пяти миллионов рублей

Жертвами мошенников стали трое хабаровчан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не стихает волна телефонного мошенничества в Хабаровском крае. Несмотря на предостережения со всех сторон, жертвами телефонных разводил становятся жители Хабаровска.

Такая ситуация произошла и с 36-летней женщиной, которая работает художником одного из городских театров. Целых три дня злоумышленники «вели» свою жертву по телефону, пока не добились нужного им результата. Под видом работников банка они убедили женщину, что от ее имени в финансовом учреждении оформляют кредиты.

- Для отмены уже поданных заявок мошенники убедили потерпевшую взять реальный займ и перевести на указанные счета. В результате женщина через банкоматы в Центральном районе отправила злоумышленникам один миллион 300 тысяч рублей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Второй случай коснулся пенсионерки. 60-летней жительнице Хабаровска позвонил «специалист финансового отдела». Он заявил, что хочет помочь женщине сохранить сбережения от действий сотрудников банка, которые пытаются обналичить деньги, пользуясь служебным положением. Собеседник показался жертве убедительным.

- Женщина последовала инструкциям и перевела на «безопасные счета» 925 тысяч рублей. Когда мошенники получили деньги, они прекратили общение.

Никто не застрахован от действий аферистов, которые научились втираться в доверие. В похожей ситуации оказалась и 56-летняя работница одного из медицинских учреждений Хабаровска. Более недели с ней работали преступники. На восьмой день мошенники смогли убедить пострадавшую, как и в первом случае, что от ее имени поступили заявки на кредиты.

- Потерпевшая взяла несколько займов на общую сумму в три миллиона рублей. После обналичивания она перевела деньги через банкомат, который расположен в торговом центре на Серышева.

По всем трем инцидентам сотрудники УМВД России по Хабаровску завели уголовные дела по статье «Мошенничество».

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