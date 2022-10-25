Взятки не гладки: главбух военного госпиталя три раза возила семью в Таиланд за счет подчиненных

Суд приговорил женщину на 9,5 лет колонии общего режима. Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Целых четыре года начальник финансово-экономического отдела военного клинического госпиталя промышляла махинациями ради личного обогащения. Женщина получала взятки через посредников.

Обвинением доказано, что занимая высокую должность, подсудимая перечисляла некоторым филиалам госпиталей завышенные объемы денежных средств, в том числе по статье «заработная плата». За это «мастер над монетой» требовала ежеквартально привозить в Хабаровск семизначную сумму денежных средств. Кроме того, для обвиняемой и ее семьи трижды покупались путевки в Таиланд. В общей сложности за время своей деятельности женщина получила более 17 миллионов рублей в качестве финансовой выгоды.

Районный суд рассмотрел заведенное уголовное дело по статье «Получение взятки» и назначил наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также подсудимой назначили штраф в размере 12,5 миллиона рублей и лишили права занимать высокопоставленные должности в течение трех лет. На ее имущество был наложен арест. В постановлении суда указано, что в доход государства будут конфискованы денежные средства в размере 17 112 500 рублей.

- Вина подсудимой подтверждается исследованными в суде доказательствами. Показания свидетелей указывают на то, что денежные средства передавались лично подсудимой за совершение входящих в ее служебные полномочия действий, а также общее покровительство и попустительство по службе, - рассказали в пресс-службе хабаровского краевого суда.

Адвокаты подсудимой обжаловали приговор и попросили поменять тюремное заключение на условный срок, учитывая признание вины и возраст женщины. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор районного суда без изменения.

- С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, которые являются особо тяжкими, условная мера наказания не обеспечит достижения целей назначения наказания.

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