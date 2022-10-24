Почищу потустороннюю сущность: псевдоцелительница обокрала старушку в Хабаровске

Псевдоцелительницу задержала полиция Фото: Иван ВИСЛОВ

Предприимчивая псевдоцелительница умудрилась обмануть 83-летнюю жительницу Индустриального района Хабаровска. Обманным путем она похитила сбережения своей жертвы в размере 75 тысяч рублей. Поняв, что это обман, потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемая познакомилась с будущей жертвой на улице, когда пожилая женщина возвращалась из магазина. Не придумывая что-то новое, мошенница начала придерживаться традиционного для такого случая сценария. Сначала она поинтересовалась состоянием здоровья своей собеседницы, а после начала убеждать ее в том, что кто-то из близких навел на нее порчу, отчего и пошли все болезни.

Разумеется, для впечатлительных людей это большой стресс, когда кто-то с уверенностью говорит о причинах их бед и предлагает свою помощь. Так и в данном случае - 35-летняя женщина представилась потомственной целительницей и настояла на проведении обряда очищения.

- Для снятия так называемого сглаза злоумышленница попросила пенсионерку принести довольно-таки странный набор предметов. В него входили две пустые стеклянные банки, сырое куриное яйцо и завернутые в черный носок деньги, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

По словам пострадавшей, обряд занял всего несколько минут. Когда псевдоцелительница прощалась, она попросила положить носок с денежными средствами под подушку и не трогать на протяжении трех дней. Пожилая женщина не послушалась свою «спасительницу» и решила проверить содержимое - в носке вместо денег лежала резаная бумага.

Сотрудники уголовного розыска оперативно разыскали женщину, которая подходила под описание. Жительница Железнодорожного района Хабаровска ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Правоохранителями заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». «Потомственная целительница» по решению суда может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Пока же в отношении злоумышленницы избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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