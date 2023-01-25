Тянули собаку в машину на глазах хозяйки: отловщики забрали домашнюю хаски в приют Хабаровского края

Собаку нашли на цепи в окружении как бездомных, так и домашних собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцы собак из поселка Хор Хабаровского края начинают бояться за своих питомцев. Все дело в отловщиках, которые забирают домашних животных зачастую прямо на глазах их хозяев. О нескольких таких случаях стало известно после пропажи восьмилетней хаски Азы. Владелица искала свою любимицу три дня, прежде чем нашла ее в приюте.

ЛОВЯТ ВСЕХ ПОДРЯД

Первый раз Азу пытались отловить на глазах хозяйки во время прогулки. Анна, хозяйка животного, рассказала, что к ним на улице подъехала машина с клетками. Неизвестный мужчина вышел и начал приманивать хаски к себе. Аза, как очень добродушная собака, пошла к человеку, и он ухватил ее за ошейник.

- Водитель начал тянуть ее к себе в машину. Я подбежала и спросила, что он делает. В ответ я услышала: «Собака без поводка, значит ничья». Мне это показалось странным, но я смогла отбить у него Азу и увести домой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна, хозяйка Азы.

Анна живет в частном доме, для любимицы семьи отстроен отдельный вольер, где она может свободно перемещаться. На следующий день после стычки с отловщиком хаски выпустили побегать по двору. Собака шмыгнула за забор и бегала возле дома, пока Анна не поняла, что Аза куда-то исчезла.

- Я начала искать собаку и поняла, что та пропала. Я дала объявление в Telegram-канале с просьбой о помощи в поиске. Тогда мне позвонила женщина и рассказала, что моя Аза наверняка в местном новом приюте.

Оказалось, что звонившая также чуть не потеряла животное. Ее собаку во время прогулки пытались увезти отловщики. Но ее пес оказался более нелюдимым, поэтому убежал прочь от незнакомцев. Мужчина-водитель загнал животное в подъезд, и собака забежала на свой этаж, где ее забрала хозяйка, вступив в спор с неизвестным.

- Тогда я по наводке этой женщины позвонила в приют и узнала, что Аза там. Мы приехали с подругой, которая снимала разговор с неким Юрием, как мы поняли, владельцем этого места. Мужчина общался агрессивно, начал доказывать, что моя собака бездомная, раз у нее нет бирки с адресом. Еле как мы смогли увезти Азу домой после долгой перепалки.

УКРАЛИ ОШЕЙНИК

Вернувшись домой, девушка обнаружила еще один странный момент. Аза ходила в кожаном качественном ошейнике. А из приюта вернулась уже с чужим тряпичным. В том месте в Гродеково, откуда спасли собаку, обнаружились и другие породистые питомцы, никак не выглядящие беспризорными.

- Я в первый раз услышала, что у нас какие-то правила есть, что на ошейнике должна быть бирка с телефоном и другой информацией. Он мне сказал, что ошейник не считается признаком домашней собаки. Начал говорить про какие-то штрафы в пять тысяч, которые я должна буду заплатить в следующий раз.

Девушка отмечает, что проблем с поиском бродячих псов на улицах в поселке нет. Собаки сбиваются в огромные стаи и бегают в основном у рынка. Далеко не все из них имеют бирки о прохождении стерилизации и выпуске в среду обитания. Поэтому владельцы животных недоумевают, зачем отловщикам нужны их домашние животные, когда полно беспризорных.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как стало известно «КП» - Хабаровск», в поселке Хор действует организация «Шанс на жизнь», которой администрация выделила землю на приют, но официально он до сих пор не оформлен и не открыт. Отловщиков же нанимают по договору.

- Там уже бывали и такие случаи, когда отлавливали собак, не достигших полугода, чего делать нельзя. Они выполняют план, поэтому ловят всех подряд. Хозяева тоже должны брать ответственность за своих животных и не оставлять без присмотра, но и люди, которые забирали домашних собак и говорили про ошейники, неправы. Нигде в законе не прописано, что собака должна быть с биркой, чтобы быть домашней. Животных в ошейниках они ловить не имеют права, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края, зоозащитница.

Владельцам животных на Хору действительно стоит соблюдать осторожность, пока дело не возьмут на контроль. О своих похожих случаях вы можете сообщить в редакцию «КП» - Хабаровск» по электронной почте: red.habkp@phkp.ru или через WhatsApp по номеру +7 962-223-38-83

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