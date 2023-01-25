Инсульт в открытом море: спасатели прорывались сквозь лед и ветер, чтобы помочь моряку на Колыме

Мужчина потерял сознание на палубе Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Спасатели МЧС совершили героический поступок на Колыме. Сквозь лед и метель они вышли в открытое море, чтобы спасти мужчину с инсультом с корабля.

Сотрудники МЧС боролись со стихией Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Корабль посреди Охотского моря. Вокруг стоит непогода: в Магаданской области сейчас невиданное для остальных жителей явление - ливневый снег. Видимость в таких условиях практически нулевая, но моряки продолжают работать, несмотря на вызовы природы. На борту судна у мужчины внезапно случился приступ инсульта. Спасателям не оставалось ничего иного, как бросить все силы на помощь и спасти человека.

Сотрудники доставили мужчину в больницу Фото: скриншот из видео

- Я наклонился на палубе и резко потерял сознание. Коллеги смогли оттащить меня и положить. В себя я пришел минут через 20, - рассказал о произошедшем Михаил (имя изменено - прим. ред.), пострадавший моряк.

Сотрудники МЧС оказались в трудной ситуации: корабль был окружен льдинами, и траулер не смог зайти в порт. Эвакуировать больного в таких экстремальных условиях оказалось очень непросто.

Эвакуировать с корабля мужчину пришлось в специальной корзине Фото: скриншот из видео

- На буксире спасатели пришвартовались максимально близко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали медикам, - рассказали в ГУ МЧС России.

Михаила доставили в руки медиков. Ему была оказана вся необходимая помощь. В настоящее время лечение и реабилитация продолжаются. Моряк уже может сидеть и разговаривать, поэтому прогнозы о его выздоровлении вселяют оптимизм.

Пострадавший рассказал о произошедшем Фото: скриншот из видео

Это не первая история спасения медиками больного в Охотском море. 12 января спасатели пролетели несколько сотен километров на вертолете, чтобы помочь моряку, сломавшему ногу на борту судна. Его эвакуировали, а сам пострадавший поделился, что виды моря с высоты полета просто завораживающие.

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