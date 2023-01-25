«Да я не таксист, это просто для души»: водитель обдурил клиентов на сотни тысяч рублей в Хабаровске

Мужчина обещал людям «порешать» все проблемы. Фото тематическое Фото: Евгения ГУСЕВА

Таксист из Хабаровска придумывал себе всевозможные личины, чтобы обманывать пассажиров. Он представлялся то бизнесменом, то перекупом автомобилей, то юристом, а иногда даже «решалой», способным достать поддельные документы. За свои фейковые услуги водитель брал немаленькие деньги, водя за нос доверчивых клиентов.

Своим подпольным бизнесом он занимался два года и за это время успел обмануть людей на 700 тысяч рублей. Действовал таксист так: подвозя по вызову очередного пассажира, втирался в доверие, а затем рассказывал, что на самом деле вовсе не таксист, а предоставляет услуги иного характера, которые приносят ему больший доход.

Одним пассажирам 29-летний мужчина обещал помочь достать поддельные справки, военные билеты, права и даже дипломы об образовании. Другим, в зависимости от запросов, говорил, что окажет юридическую помощь. Очередной потерпевшей мужчина предложил перегнать автомобиль из Японии через «свои связи». На самом деле хабаровчанин даже не пытался оказывать содействие людям, а просто их обманывал, заранее понимая, что ничем не может помочь.

- Стоимость его услуг варьировалась от 3,5 до 120 тысяч рублей, прайс зависел от платежеспособности граждан. Он входил в доверие к потерпевшим, создавал видимость своей деятельности и затем переставал выходить на связь. Всего следствием установлено 13 эпизодов противоправной деятельности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда на след таксиста-обманщика вышла полиция, выяснилось, что он был горазд не только обещать «кисельные берега», но и совершил кражу. Он похитил у своего соседа перфоратор и шуруповерт, продал инструменты своему приятелю, а деньги потратил на себя.

Водителя нашли и поймали. На его денежные счета наложили арест. Его обвиняют в мошенничестве, таксисту грозит до пяти лет лишения свободы за свои поступки. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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