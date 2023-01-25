Из школы на биржу: учительница из Хабаровска решила заработать на инвестициях и попалась мошенникам

Хабаровчанка потеряла более трех миллионов рублей всего за две недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый год для учительницы одной из школ Хабаровска начался не так, как она планировала. Желание увеличить свой доход привело ее на рекламное объявление, которое обещало высокие дивиденды за инвестирование в ценные бумаги известной компании.

Преподаватель перешла по ссылке и заполнила анкету. Спустя несколько минут ей перезвонила женщина, которая представилась брокером, закрепленным за ее будущим инвестиционным портфелем.

- У потерпевшей на счету в банке находились собственные средства в размере одного миллиона 100 тысяч рублей. Человек на том конце провода уточнила данные о доходах женщины, чтобы составить инвестиционный план, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Жительница Хабаровска послушала совет «разбирающегося» человека и перевела собственные деньги на указанные реквизиты. Позднее с ней вновь вышли на связь и предложили увеличить сумму депозита для получения более высоких процентов.

- Женщина отправилась в банк и оформила на свое имя кредит на два миллиона рублей, которые также перевела на счет злоумышленникам.

Всего с 4 по 15 января хабаровчанка потеряла три миллиона 100 тысяч рублей, попавшись на уловки подставных брокеров. В назначенный день она не получила обещанную выплату и поняла, что стала жертвой мошенников. Потерпевшая обратилась в полицию Хабаровска, где рассказала о схеме обмана.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали проводить комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить причастных к преступлению лиц.

Также правоохранители напомнили, что гражданам следует более внимательно относиться к любым предложениям о заработке в интернете. Стоит ограничить себя от соблазна предлагаемого высокого дохода без специализированных знаний в области работы рынка покупки-продажи ценных бумаг или валюты.

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