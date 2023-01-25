Сорвала куш на человеческих трагедиях: экс-полицейская продавала данные умерших ритуальному агентству в Хабаровске

На горе людей сотрудница полиции заработала 327 тысяч рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Для похоронщиков смерть - прибыльный бизнес. Многочисленные ритуальные агентства идут на разные уловки, чтобы заполучить клиентов. Иногда похоронщики оказываются первыми, кто сообщает людям скорбные новости, и попутно заключают договоры.

Ритуальщики проникли во все сферы, где люди сталкиваются с большим числом смертей. В основном это медицина и правоохранительные органы. За вознаграждения от похоронных агентств врачи, медсестры, полицейские «сливают» данные тех, кто только что скончался.

ВЫ НАМ ФИО, МЫ ВАМ - ДЕНЕЖКУ

Подзаработать таким образом решила и сотрудница дежурной части одного из отделов полиции Хабаровска. В 2019 году она сказала «да» на заманчивое предложение от одной из ритуальных фирм. Женщина сообщала похоронщикам поступавшие ей данные умерших: фамилии, имена, адреса и обстоятельства смерти людей.

Сотрудники ритуального агентства приходили к родственникам умерших и предлагали свои услуги. Растерянные люди чаще всего соглашались на все предложения. Так на горе людей сотрудница полиции заработала 327 тысяч рублей.

РЕАКЦИЯ

В июле 2021 года делишки женщины с похоронщиками были вскрыты. Из правоохранительных органов ее уволили. Уголовное дело было заведено по статье «Получение взятки в крупном размере». Экс-полицейская свою вину признала.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно, с испытательным сроком пять лет, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Норко, помощник прокурора Центрального района города Хабаровска.

Приговор в законную силу не вступил.

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