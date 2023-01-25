Нашли трещины: стала известна причина потопа на пароме «Сахалин-10» в Хабаровском крае

В акватории порта Ванино паром начало топить. Фото: Сахалинское морское пароходство

ЧП в Татарском проливе обрастает новыми подробностями. Напомним, что у берегов Хабаровского края начало топить паром «Сахалин-10». Следователи рассказали, из-за чего на борт начала поступать забортная вода.

По уточненным данным, ЧП случилось ночью 22 января. Паром «Сахалин-10» выходил из порта Ванино в Холмск (Сахалин). На борту были железнодорожные вагоны с грузом и автомобили. Из людей - водители грузовых машин и члены экипажа. Сколько человек было в тот день на пароме - уточняется. Известно, что билеты на рейс никто не покупал.

В акватории порта Ванино паром начало топить. Происходящее снял на видео один из членов экипажа. Мужчина показал, как вода стремительно поступает в хозяйственные и пассажирские помещения. Капитан судна решил возвращаться в Ванино, чтобы не случилась беда: льды Татарского пролива могли усугубить ситуацию.

Сейчас паром стоит в порту Ванино Фото: Восточное МСУТ СК РФ

- Идем в пассажирские, водичка появляется, и вот он, «Титаник» начался. Мы в пассажирских помещениях идем. Только-только водил выгрузили, представляешь, какая у них была бы паника? - говорит автор видео.

Изначально причины поступления забортной воды были непонятны. Говорилось о пробоине, но информация оказалась неверной. По уточненным данным, на судне была обнаружена трещина балластной трубы, через которую поступала забортная вода, а также трещина внешнего корпуса. Пробоин корпуса нет, течи устранены.

- Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате ЧП никто не пострадал. Свою проверку проводит дальневосточная транспортная прокуратура.

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