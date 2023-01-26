Угрожал убить бейсбольной битой: мужчина хотел увидеть сына и устроил драку в квартире бывшей жены на Колыме

Горе-отцу теперь грозит заключение на два года за угрозу расправы Фото тематическое Фото: Андрей АБРАМОВ

Визит отца к маленькому сыну обернулся для бывшей жены самым настоящим кошмаром. Папа, зачем-то предварительно изрядно подвыпив, под предлогом сильного желания повидаться с ребенком пришел в квартиру экс-супруги. В этот момент женщина была не одна, а с мужчиной. Такое положение вещей отцу не очень понравилось, и он решил разобраться по-своему.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», причиной конфликта стала личная неприязнь. Однако тот мужчина был дальним родственником женщины. По пьяной лавочке мужчина начал вести себя вызывающе, стал цепляться к родственнику, всячески его провоцировать и пытаться выгнать. Женщина отреагировала на такое поведение, вместе с гостем они пытались образумить бывшего мужа, просили его уйти и вообще не понимали, зачем он явился.

Тогда горе-отец, забыв про цель визита, начал избивать мужчину. Он несколько раз ударил его по лицу кулаками, а затем и вовсе бросил угрожающую фразу - что забьет до смерти бейсбольной битой, которая попалась ему на глаза. Осуществить задуманное, к счастью, не удалось. Родственник остался жив, но пострадал от побоев.

- Бита была в квартире, он ее с собой не приносил. В момент преступления сын бывшей супруги (подросток) и совместный сын находились в спальне и не были свидетелями произошедшего, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Все это действие происходило в Тенькинском районе. На разбойника завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Районная прокуратура уже утвердила обвинение и отправила дело в Хасынский суд. За то, что мужчина совершил, ему теперь грозит до двух лет лишения свободы. Вероятно, он теперь еще долго не сможет повидаться со своим сыном лично.

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