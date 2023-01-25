Колотила до синяков: в Благовещенске беременная няня три месяца избивала годовалого малыша за «плохое поведение»

Няня объяснила синяки на ребенке тем, что мальчик еще плохо ходит Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Причиняла физические и моральные страдания доверенному ей ребенку», - разве скажешь, что речь идет о девушке, которая сама скоро станет мамой? 28-летняя Екатерина (имя изменено - прим. ред.) из Благовещенска устроилась работать няней. Но доверять ей детей оказалось опрометчиво.

ОН САМ

Девушка опубликовала свое резюме в интернете, где расписала себя в самом лучшем свете. В октябре 2021 года Екатерина нашла работу - она стала присматривать за годовалым мальчиком, пока его мама зарабатывала деньги. Для самой девушки это была не только работа, но еще и отличная практика по работе с детьми - няня сама ждала ребенка.

Все шло хорошо до марта 2022 года. Мама ребенка начала замечать на малыше синяки и ссадины, а при виде няни он начинал плакать. Екатерина объяснила происходящее тем, что мальчик еще плохо ходит, соответственно, падает или бьется о мебель. Вот и появляются синяки.

Ситуация не менялась три месяца. Для спокойствия в мае мама ребенка поставила дома камеру видеонаблюдения. Увиденное повергло женщину в шок. На кадрах няня сильно била ребенка за то, что тот ее не слушался. Екатерину не останавливали даже душераздирающие крики малыша. Сразу после этого мама мальчика обратилась в правоохранительные органы.

РЕАКЦИЯ

Свою вину в систематических истязаниях малыша няня не признала. Хотя следователи смогли установить не менее трех подобных фактов. Потом Екатерина призналась лишь в том эпизоде, который попал на видео. Сказала, что сорвалась из-за перепадов настроения, которые сопровождали ее беременность.

- Уголовное дело была заведено по статье «Истязание несовершеннолетнего». Приговором Благовещенского городского суда виновной назначено наказание в виде штрафа, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, официальный представитель СУ СКР по Амурской области.

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