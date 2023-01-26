Лица почернели от жуткого холода: стало известно состояние жителей Хабаровского края, которые два дня бродили по льду лимана

Четверо человек двое суток были вынуждены ходить по льду лимана без шанса на укрытие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Хабаровском крае трое человек получили жесточайшее обморожение, еще один - погиб. Напомним, что ЧП случилось в Николаевском районе в момент, когда двое мужчин и две женщины выехали на работу. Люди попали в сильную метель и не смогли выбраться сразу.

Люди выдвинулись на работу на снегоходе «Буран» из села Власьево 23 января. Путь держали через замерзший Амурский лиман на остров Чкалова. Через десять минут после выезда они попали в жуткую метель.

Снегоход, по предварительным данным, замерз, и люди решили идти обратно пешком. Но нулевая видимость спутала им всю дорогу. Поэтому четверо человек двое суток были вынуждены ходить по льду лимана без шанса на укрытие.

Температуры в этот период здесь доходили до -50 градусов. Одна женщина не смогла справиться с жестокими морозами и скончалась. Трое в полуживом состоянии еле-еле добрались до острова Чкалова. Оттуда их эвакуировали сотрудники МЧС на вертолете. Тело погибшей женщины также вывезли в Николаевск.

Фото одного из пострадавших поступило в распоряжение «КП» - Хабаровск». У него почернело лицо от обморожения, перебинтованы руки. Его, а также второго мужчину перевезут в Краевую клиническую больницу №1.

- По предварительной информации, двое мужчин имеют обморожения лица и конечностей, состояние средней степени тяжести. Одна женщина находится на амбулаторном этапе лечения в Николаевске. Ситуацию держим на контроле, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

По данному факту следком организовал проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Остаться в живых: жители Николаевского района получили сильнейшее обморожение, попав в снежный плен

Жительница Хабаровского края замерзла насмерть (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Едва не замерз насмерть: 69-летний хабаровчанин провалился в коллектор теплотрассы

Пожилого мужчину нашли в коллекторе в Хабаровске (подробнее)