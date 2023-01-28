Осужденный на пожизненное из Хабаровского края пожаловался на «недостачу» в зарплате парикмахера в Верховный суд

Заключенному Р. 48 лет и 23 из них он сидит в застенках. Тематическое фото Фото: Борис КОКУРИН

Верховный суд России рассмотрит жалобу заключенного из колонии «Снежинка» на недоплату северных надбавок. Р. больше двух лет судится с ИК. Предмет спора - сумма чуть более 9000 рублей.

Заключенному Р. 48 лет, и 22 года из них он сидит в застенках. В колонию мужчину отправили в 2000-м за убийство годом ранее троих человек. Из пистолета ТТ он расстрелял знакомых, тела сбросил в прорубь и бежал из региона. Р. быстро задержали, вернули в Хабаровск и осудили на пожизненное.

Из колонии заключенный продолжает забрасывать суды исками, теперь уже гражданскими. То избирательное право просит восстановить, то почту ему не вовремя выдают, то сроки доставки его писем «профукивают». Р. даже выиграл одно дело в Европейском суде по правам человека. В 2014 году ему разрешили свидание с двумя людьми вместо четверых, да еще и под присмотром надзирателя. Тяжба длилась шесть лет, ЕСПЧ требования удовлетворил, но это уже было ни к чему.

С 2021 года заключенный судится со «Снежинкой» из-за зарплаты. Колония находится в Эльбане, а поселок приравнен к территориям Крайнего Севера. По закону работники здесь получают северные надбавки. Вот и сиделец решил, что ему тоже положены эти деньги. Работая парикмахером на 0,25 ставки и окладом в 933 рубля, Р. посчитал, что за 11 месяцев недополучил 9 146 рублей 28 копеек.

Многочисленные суды то и дело вставали на сторону колонии. Судя по решениям, дело кроется в бумагах. «Снежинка» не подписывала с заключенным Р. трудового договора. Раз его нет, то и северные выплаты не производятся. К тому же сидельцы обеспечены всем необходимым, в отличие от свободных работяг, а значит, дополнительные затраты они не несут.

- Такая регламентация уголовно-исполнительным законодательством правового положения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не предполагает несения ими дополнительных материальных затрат. Следовательно, у осужденных к лишению свободы отсутствует право на получение заработной платы с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях, - говорится в решении Амурского городского суда.

Верховный суд 18 января вернул жалобу заключенного без рассмотрения. Продолжит ли сиделец Р. биться за северные надбавки - пока неизвестно.

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