Убила собаку и ушла в Китай: тигрица Елена прогулялась перед пограничниками, поохотилась в селе и бежала из Приамурья

Хищница неизвестно откуда вышла к пограничной заставе в Архаринском районе Фото: Скриншот с видео

Амурская тигрица Елена наделала шуму в Приамурье. Хищница неизвестно откуда вышла к пограничной заставе в Архаринском районе. После красивой проходки перед колючей проволокой самка ушла на охоту. И не в тайгу, а в село.

ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА

Елену вместе с братом Павликом и их матерью пришлось изъять из дикой природы в 2018 году. Взрослая самка поедала собак в Приморье, специалисты были вынуждены забрать всю полосатую семью на реабилитацию. У матери нашли серьезные проблемы со здоровьем, поэтому путь в тайгу ей был закрыт, и её передали в зоопарк Красноярского края. А вот малыши вполне могли освоиться на воле.

Выпустили подросших Елену и Павлика в 2019 году. Последнего убили браконьеры в 2021-м. Двое парней поехали незаконно стрелять сибирских косуль. Но тут в свете фары показался тигр. Один из браконьеров выпустил в Павлика пулю, зверь рухнул. Парни бросили хищника, но наутро вернулись и нашли тигра еще живым. Браконьеры добили тигра еще одним выстрелом, и Павлик скончался. Грациозный зверь, некогда спасенный людьми, из-за людей же и погиб.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ «СВАДЬБА»

У Елены все складывалась нормально: осваивала территорию, путешествовала по региону и Китаю. А недавно в Приамурье нашли следы самки и тигрят. Сперва подумали на Елену, но оказалось, что мамой стала другая самка. Потом специалисты решили, что тигрица сойдется с самцом, который отмечался рядом с ней, но, судя по последним кадрам, «свадьба» не состоялась.

- По наблюдениям специалистов, ведет себя хищница спокойно, признаков агрессии не проявляет и конфликтных ситуаций не провоцирует, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

До недавнего времени в Амурской области не было зафиксировано ни одной конфликтной ситуации с участием тигров. В отличие от того же Хабаровского края, где редкие хищники устроили собакам настоящий геноцид. Елена же спокойно прогулялась перед погранзаставой и ушла по своим звериным делам. Оказалось, что самка решила внести коррективы в положительную динамику Приамурья.

УБИЙСТВО

Елена забралась в село Михайловка, где утащила собаку с одного из дворов 30 января. Дом часто пустует, хозяин заглядывает редко. Тигрица пробралась на подворье через дыру в заборе. После произошедшего за тигром установили контроль, а местным жителям наказали не ходить в лес, закрывать калитки и не выпускать домашних животных за пределы дворов.

Уже 31 января охотоведы сообщили, что тигрица ушла на сопредельную территорию - в Китай. Специалисты убедились, что Елена уверенно двигается прочь от населенных пунктов.

- Несмотря на это, контроль за перемещениями тигрицы в ближайшие дни будет усилен. Ранее Елена не заходила на территорию сел, поэтому специалисты надеются, что инцидент окажется единичным. В настоящее время угрозы для сел Архаринского района нет, - прокомментировали в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

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