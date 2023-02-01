Уже задыхался и не мог двигаться: спасатели второй раз спасли пожилого мужчину из горящего дома на Колыме

17 декабря дом колымчанина уже горел Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане пожарные за последние полтора месяца уже второй раз выехали на вызов по одному и тому же адресу. Как и в первый раз, сейчас в частном секторе произошел пожар. Хозяин дома - 64-летний мужчина. В прошлый раз огонь охватил пристройку, а в этот раз - комнату в самом доме. К счастью, спасатели успели вовремя, мужчину из помещения вывели, самостоятельно выбраться он уже не мог, вероятно, надышался дымом.

- Дело в том, что он одиноко проживающий пенсионер с сопутствующими заболеваниями - он плохо слышит, медленно двигается, живет в деревянном частном доме, а такие дома всегда находятся в зоне риска, они больше подвержены возникновению пожаров по статистике, там часто печное отопление, - рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Есть ли у него родственники, которые могли бы присматривать за мужчиной, в ведомстве не знают. При этом посильную помощь с домом ему оказывают посторонние люди, соседи. В прошлый раз дом погорел не сильно, площадь составила лишь 0,2 квадратного метра, а возгорание случилось в пристройке, но уже в этот раз все оказалось куда серьезнее.

- 17 декабря 2022 года в этом доме уже случался пожар, при котором был спасен тот же мужчина. Тогда в нежилой пристройке к дому, где располагалась печь, загорелась ограждающая конструкция. Прибывшие пожарные вывели из горящего дома проживающего там пенсионера, - сообщает пресс-служба ведомства.

После эвакуации пожарные передали мужчину медикам. Те оказали ему помощь на месте и отпустили. Огонь повредил 30 квадратных метров в доме, вероятной причиной пожарные называют аварийное состояние электрооборудования. Сейчас мужчину снова спасли - чтобы оградить себя от возможных возгораний, в будущем ему придется внимательнее обращаться с печками и электрооборудованием.

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