«Там мои пацаны, я обещал вернуться»: Андрею Ковтуну из ЕАО посмертно присвоено звание Героя России

Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб 10 августа в зоне проведения спецоперации. Фото: @livebir Фото: Социальные сети

Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб 10 августа в зоне проведения спецоперации. 25-летний парень из ЕАО пожертвовал собой ради спасения товарищей и дал бой противнику. За проявленное мужество Андрей Ковтун был удостоен звания Героя России. Посмертно.

АНДРЕЙ КОВТУН

Будущий Герой России родился в 1996 году в поселке Смидовичи. Еще в школе показал себя общительным парнем с тягой к военному делу. Поэтому после 11 класса поступил в Дальневосточное общевойсковое командное училище (Благовещенск), которое успешно окончил.

С 24 февраля 2022 года Андрей Ковтун отправился в зону СВО как командир инженерно-позиционной роты инженерно-технического батальона 40 инженерно-саперного полка. Его миссией было защищать народ Донбасса.

Старший лейтенант вел разведку оборонительного рубежа противника при возведении переправ на реках Десна (Черниговская область Украины) и Северный Донец (ДНР). С риском для жизни он добывал разведывательные данные о местоположении и характере поведения противника, а после - передавал командованию.

Андрея Ковтуна перевели в Югру и назначили командиром седьмой мотострелковой роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады. И в августе он снова улетел на СВО. Старший лейтенант отказался от реабилитации со словами: «Там мои пацаны, я обещал вернуться».

ПОДВИГ АНДРЕЯ КОВТУНА

55-я отдельная мотострелковая бригада 10 августа проводила разведку противника и местности рядом с селом Спорное (ДНР). Националисты подготовили для наших военных засаду, начался бой. Андрей Ковтун получил сигнал о помощи, решил лично возглавить тактическую группу и выдвинуться на помощь товарищам.

На месте старший лейтенант оценил обстановку и своей группой дал бой превосходящим силам противника. Андрей Ковтун лично уничтожил три единицы техники противника и десятки солдат ВСУ. Он закрыл своим БМП направление огня, что спасло жизни саперов. Хоть боевая машина Андрея Ковтуна была подбита, он до последнего возглавлял операцию. Это позволило 55-й ОМСБР эвакуироваться из-под огня.

Во время боя старший лейтенант получил множественные осколочные ранения в туловище и погиб. За мужество и героизм его наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу». За этот подвиг Андрея Ковтуна можно смело назвать Героем России.

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