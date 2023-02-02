Отлетел после удара: парень прокатил младшего брата на санках через дорогу, полную машин, в Хабаровске

Мальчик испугался, подскочил, и хотел убежать с дороги, но брат его остановил Фото: тематическое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувший вечер чуть не обернулся трагедией для семьи из Хабаровска. Их маленького сына сбила машина прямо на пешеходном переходе, когда ребенка вез на санках старший брат. Одно мгновение, и малыша откинуло от удара об машину. Благо ехала она не слишком быстро, ребенок не пострадал, но, судя по реакции, сильно перепугался.

Происшествие случилось в вечернее время в районе детского сада №23 на улице Сысоева, 16 в Хабаровске. В тот момент было уже темно. Брат забрал пятилетнего ребенка из садика и усадил на санки, прежде чем отправиться в путь.

Ребенок перепугался и побежал

Перед проезжей частью молодой человек остановился, обернулся к брату. Затем пропустил одну машину, вероятно, он был уверен, что следовавшая чуть поодаль еще одна машина обязательно остановится, однако водитель тормозить не намеревался, резко нажал на педаль он перед самым моментом столкновения, но это уже не помогло ситуации.

Ребенка, сидящего на санках, от удара об машину отбросило. Малыш быстро поднялся на ноги и хотел побежать с дороги, но брат его остановил. Мальчик стоял и семенил ногами, вероятно, от сильного испуга или боли из-за удара.

- Факт ДТП был, происшествие зарегистрировали, но пострадавших в нем нет. То есть ребенок не получил травм. Водитель не увидел пешеходов и свалил ребенка с санок. На место приехали медики, никаких травм у ребенка они не зафиксировали, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД Хабаровского края.

Роковая зебра

Жители Хабаровска считают этот участок дороги - именно пешеходный переход возле детского сада - опасным. По мнению хабаровчан, здесь часто происходили случаи, когда под колеса попадали люди. Причиной тому они называют плохую видимость из-за сваленного на обочину снега, однако на видеоролике та сторона дороги, с которой ехала машина, нормально просматривается.

В УГИБДД подчеркнули, что факторов недостатка в состоянии дороги на данном участке проезжей части не выявлено, и факторов, влияющих на режим движения, тоже нет, а сам участок в сводках по дорожно-транспортным происшествиям не фигурирует.

Жителям Хабаровского края стоит помнить о том, что перевозить детей через дорогу на санках нельзя. Малыш должен или идти сам, или находиться на руках у взрослых людей. Водителей и пешеходов в УГИБДД призвали быть особенно внимательными на проезжей части и переходах.

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