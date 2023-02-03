Остались одни кости: люди заживо сгорели в загадочном пожаре в ЕАО

Вагончик сгорел дотла, от него остался лишь остов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Одинокий деревянный вагончик на Брянской улице в Биробиджане загорелся 2 февраля. Пламя стремительно охватило строение. Когда пожар потушили, на пепелище нашли останки троих человек. По данному факту заведено уголовное дело.

Вагончик вспыхнул рано утром - сообщение о пожаре поступило в 05:56 часов. Сотрудники МЧС прибыли на место через семь минут, к этом моменту строение уже полностью охватил огонь. К 7:00 утра открытое пламя было полностью потушено. Во время проливки конструкций пожарные нашли останки троих взрослых человек: фактически - одни кости.

Пока вопросов в этом пожаре больше, чем ответов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- В ликвидации пожара участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №1 в составе восьмерых человек и двух единиц техники. К моменту прибытия пожарных горел деревянный вагончик. Причина, собственник, ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчукова, официальный представитель главка МЧС России по ЕАО.

Вагончик сгорел дотла, от него остался лишь остов. Пока вопросов в этом пожаре больше, чем ответов. Ни электричества, ни печного отопления в строении не было, поэтому из-за чего оно загорелось - загадка. Тайной остаются личности погибших, также неизвестно, какая нелегкая занесла их в вагончик. На все эти вопросы ответит Следственный комитет в рамках заведенного уголовного дела (статья пока не раскрывается).

Вагончик сгорел дотла, от него остался лишь остов Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Следственной группой незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Параллельно свою проверку проводит прокуратура ЕАО. По их данным, предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако подробности пока неизвестны.

Ни электричества, ни печного отопления в строении не было Фото: Прокуратура ЕАО

- В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинению вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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