Сердца дальневосточников так и не соединились Фото: социальные сети Кати Брусникиной/скриншот из видео

Реалити-шоу «Мистер Х» на телеканале «Пятница» подошло к концу. В нем снималась девушка из Хабаровска Катя Брусникина или просто Буря. Она смогла дойти до финала, в котором таинственный крипто-миллионер выбирал себе спутницу жизни. Вместе с 28-летней Катей в последний этап шоу прошли Софья Соболева из Краматорска и Алина Артыкова из Ульяновска.

Катя Брусникина Фото: социальные сети Кати Брусникиной

Кто победил в проекте «Мистер Х»?

Восемь серий участницы боролись за сердце богача Игоря Саванца, еще и не подозревая, что виниры, укладка и дорогие костюмы - лишь часть образа, грамотно подобранного стилистами. На самом деле Игорь - бывший летчик из Белогорска, работающий в клининговой фирме. Он моет окна и абсолютно ничего не понимает в криптовалюте. В финальной серии он раскрыл правду о себе лишь одной участнице, с которой и хотел остаться вместе. Ей стала 28-летняя Алина Артыкова, барбер, стригшая самого Тимати. Девушка хоть и была в небольшом ступоре от признания, но ответила, что ей не важен доход своего молодого человека. Казалось бы, любовь найдена, но так же быстро она была потеряна.

Игорь Саванец Фото: скриншот из видео

- Закончился наш проект, который в народе прозвали «Мистер кринж». Мы с Игорем не вместе. Иногда общаемся, но исключительно на дружеской ноте. К сожалению, образ, который создали ему на проекте, не соответствует тому, какой он на самом деле человек. Дело не в деньгах. В реальной жизни нет съемочной группы, которая готовит идеальные свидания. В реальной жизни есть реальная жизнь, в которой нужно адекватно оценивать свои возможности и стремиться к чему-то большему, - написала Алина Артыкова на своей страничке в соцсети.

Алина и Игорь на свидании Фото: скриншот из видео

В Москве молодые люди стали общаться без камер. На свидание они все-таки ходили, но только на одно. По словам девушки, они сразу поняли, что они совсем разные люди, которые живут в разных мирах. Поэтому отношения не сложились. Алина уверяет, что сама обеспечивает себя, ей хватает на машины, отдых и любые капризы, поэтому ей вовсе не нужны вложения от парней.

Катя Брусникина из «Мистера Х» отвергла Игоря Саванца

Катю Брусникину Игорь поблагодарил за участие, после чего ведущий проекта Роман Каграманов раскрыл ей глаза на главного героя программы. Девушка бурно отреагировала на правду, но не смогла ответить на вопрос о том, какую реакцию на признание получил бы Игорь. Тем не менее эффектная дальневосточница не стала грустить из-за того, что «миллионер» выбрал другую. Она объяснила подписчикам, что не стала бы с ним встречаться. Она также ответила одному из них, что знала об обмане про криптовалюту и сразу поняла, что Игорь не тот, за кого себя выдает.

Катя Брусникина и Игорь Саванец в Хабаровске Фото: скриншот из видео

- На проекте у человека был наушник, в который диктовалось практически 99 процентов информации, кроме фразы: «Ты очень красивая, я хочу тебя поцеловать». Я не представляю нашего общения в реальной жизни, потому что я привыкла, чтобы люди вкладывали смысл в свои слова, а не так, чтобы они просто текли из колодца потоком, - сказала Катя Брусникина.

Катя и Игорь Фото: скриншот из видео

Впрочем, планы у девушки на жизнь большие. Она уже спрашивала подписчиков, на какой еще проект ей стоит сходить. Она ведет активную жизнь, кадрами из которой делится в социальных сетях. Также девушка поделилась фрагментом из программы, где обнимается с Романом Каграмановым. Ее фанаты уже начали писать, что хотят видеть эту пару вместе. В Хабаровск Катя не планирует возвращаться. Оказалось, что девушка не живет на малой родине с 2012 года и лишь иногда заезжает повидать родных и друзей. Она окончила школу в Канаде, а потом работала учителем английского в Китае. Сейчас девушка находится в Москве.

Катя Брусникина и Игорь Саванец на свидании Фото: скриншот из видео

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