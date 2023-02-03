Снес ограждение и въехал в детей: появились новые подробности ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Дети получат необходимую медицинскую и психологическую помощь Фото: телеграм-канал мэра Холмска

На месте жесткого ДТП, произошедшего этим утром на Сахалине, все еще работают правоохранительные органы. В настоящее время стали известны новые подробности ЧП – водитель и пассажир иномарки, которая врезалась в автобус, доставлены в больницу. Ранее о том, что они пострадали, не сообщалось. Также специалисты госавтоинспекции сообщили, что влетевший в легковушку и автобус бензовоз в момент ДТП протаранил девять метров леерного ограждения на дороге.

Жесткая авария произошла на 66-м километре трассы «Южно-Сахалинск - Холмск», рядом с селом Чапланово. Внутри школьного автобуса находились 11 детей, все в возрасте от 7 до 16 лет. Водитель собрал учеников с ближайших деревень и вез в школу в Чапланово. В один момент водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку, где и врезался в школьный автобус.

- Бензовоз «Freightliner Argosy», который двигался в восточном направлении, совершил наезд на автомобиль и школьный автобус, повредив при этом 9 метров дорожного леерного ограждения. После грузовик «Hino», двигающийся в западном направлении, совершил наезд на бензовоз, - сообщили подробности в УГИБДД области.

30-летние водитель и пассажир легкового автомобиля получили телесные травмы, их, как и восьмерых детей, госпитализировали в холмскую больницу. Как сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области, пятеро детей и двое взрослых остались в больнице на стационарном лечении.

На месте работают следователи и криминалисты. Уже организована прокурорская проверка и заведено уголовное дело. Ситуацию на контроле держит мэр Холмска. Детям окажут медицинскую и психологическую помощь.

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