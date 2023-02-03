Новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 марта в России начнут действовать новые постановления о внесении изменений в правила дорожного движения. Большой блок новой информации коснулся средств индивидуальной мобильности (СИМ - прим.ред.), куда вошли электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другой транспорт с аналогичной схемой работы.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОТЯГИ

Электросамокаты и другой транспорт, который приводится в движение с помощью электрических двигателей теперь официально именуется СИМ. У них появилась классификация, а вместе с этим и ограничения. Скорость движения таких транспортных средств не должна превышать 25 километров в час, а вес - 35 килограммов, - рассказал Андрей Полоник, начальник отдела управления ГИБДД по Хабаровскому краю.

Еще одно нововведение затронет пересечение пешеходных переходов. Теперь самокатчики, как и велосипедисты, должны спешиваться. Кроме того, электросамокатам разрешили двигаться по дорогам общего пользования.

Движение по проезжей части разрешено в случаях, если водитель старше 14 лет, а скоростное ограничение составляет не более 60 километров в час. Транспортное средство должно быть оснащено тормозной системой, фарой белого цвета спереди, а также красными светоотражателями красного цвета сзади и по бокам.

За нарушение правил самокатчикам может грозить административная ответственность в размере 800 рублей. Если у водителя установят состояние алкогольного опьянения, то эта сумма возрастет от 1 000 до 1 500 рублей.

На территориях скопления большого количества людей, таких как парки и скверы, скорость передвижения ограничили до восьми километров в час. При движении по тротуарам пешеходы получат приоритет движения.

В 2022 году было зафиксировано 31 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В каждом из них были пострадавшие, включая 16 детей. Годом ранее таких аварий насчитывалось всего четыре.

Получив официальный юридический статус, частные владельцы будут нести ответственность за нарушения. Однако владельцы служб проката все еще ее не несут. В ГИБДД уверены, что в процессе практики положения правил будут меняться.

О новых правилах рассказали в ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

АВТОМОБИЛИСТАМ

С 1 марта в силу вступают в силу уточнения правил проезда перекрестка с круговым движением. Теперь водители при въезде по дороге, которая не является главной, на перекресток с круговым движением, обязаны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

Ранее правило было таким же, но не было уточнения про «дорогу, не являющейся главной». Поэтому стоит обращать внимание на знаки приоритета, такие как «Главная дорога» и «Уступите дорогу».

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВЕДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

С 1 марта сотрудники ДПС будут иметь право проводить проверку на состояние алкогольного опьянения не только в присутствии двух понятых, но и с применением видеосъемки. В предыдущих редакциях правил об этом не говорилось. Несмотря на это инспекторы ГИБДД действуют так и сейчас на основании решения Верховного Суда РФ.

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