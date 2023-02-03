Восстановление истории или тенденция времени: почему в Хабаровске хотят установить памятник Сталину

Вопрос об установке памятника Сталину в Хабаровске обсуждается уже давно Фото: Михаил ФРОЛОВ

История России полна противоречивых событий и деятелей. В день годовщины победы в Сталинградской битве 1 февраля в Волгограде открыли бюст Иосифа Сталина. Памятник стал частью скульптурной группы, в которую также вошли памятники Жукову и Василевскому. Вот и в Хабаровске задумались о том, чтобы установить монумент. Место под него уже найдено прямо в центре города.

- Вопрос о том, чтобы памятник Иосифу Сталину, при котором страна достигла больших успехов, появился в Хабаровске, давно витал в воздухе. Этот деятель незаслуженно был предан забвению, его роль в истории нашей страны оказалась принижена, - рассказал «КП» - Хабаровск» Петр Перевезенцев, первый секретарь краевого отделения КПРФ.

Не так давно появлялась возможность установки бюста первого и последнего генералиссимуса Советского Союза у здания комитета КПРФ в Хабаровске - на Уссурийском бульваре, 6, но от этой идеи решили отказаться.

- Мы хотим установить более масштабный и презентабельный памятник. Сейчас члены КПРФ собирают документы для выделения участка. Это происходит на конкурсной основе, поэтому процесс не быстрый. Такое место выбрано неслучайно. Город уже начал осваивать Уссурийский бульвар, рассказав про подвиг пограничников. К тому же Хабаровск является городом воинской славы, а Комсомольск-на-Амуре - трудовой. Уже после бюрократических процедур будет актуален вопрос о выборе человека или организации, которые смогут реализовать задумку в жизнь. Скорее всего изготовлять монумент будут в центральной части России или в КНР.

Оценки как позитивным, так и негативным событиям в годы активного управления страной такого политического деятеля давались неоднократно.

- Приближение уровня развития к капиталистическим странам было достигнуто большой ценой людских жизней, в том числе репрессированных. По этой причине я выступаю против сноса старых памятников, но также против создания новых, которые увековечат столь неоднозначных лидеров, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий, житель Хабаровск.

Безусловно, Иосиф Сталин запомнился, как верховный главнокомандующий, при котором Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне, но также благодаря рассекреченным документам люди смогли изучить методы ее достижения.

- У любого решения были, есть и будут противники. Есть те, кто может выступить за, кто против. Всех призываем к объективному отношению. Это часть нашей истории. Мы не должны забывать о тех людях, с чьей помощью удалось достичь больших успехов, - добавил Петр Перевезенцев.

В краевом комитете партии КПРФ надеются, что горожане поддержат решение об установке нового памятника.

- Все это в духе тех решений, которые сейчас принимаются.

Напомним, в 2018 и 2019 годах на территории Хабаровского края уже были установлены бюсты Иосифу Сталину. Один из них в Комсомольске-на-Амуре, а второй - напротив частного дома в селе Сосновка.

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