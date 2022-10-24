Изувеченное лицо и провод вокруг шеи: труп мужчины нашли в Магадане

Повсюду царил жуткий хаос. Тематическое фото Фото: Евгений ЛАПУХИН

Загадочная смерть случилась в Магадане. 23 октября при странных обстоятельствах на улице Кольцевой нашли мертвого мужчину. 44-летний местный житель был обнаружен в одной из квартир с многочисленными повреждениями на лице и проводом вокруг шеи. В квартире при этом царил ужасный беспорядок: вещи хаотично валялись по всему помещению.

Тело товарища нашел его знакомый, он и позвонил в полицию. На место сразу же выехали следователи, включая руководителя отдела и криминалиста. Версий случившегося много, каждая подлежит проверке.

- Предварительно обнаружены признаки насильственной смерти. На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, - сообщили «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Магаданской области.

В следкоме завели дело по признакам убийства. На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти мужчины. Также в деле нет одного конкретного подозреваемого. После тщательной проверки и результатов экспертиз причины трагедии прояснятся.

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