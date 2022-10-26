Что нам стоит дом построить: ипотечные программы в Хабаровском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инвестиции в недвижимость даже в непростое время - это практично и выгодно. Многие россияне в 2022 году пришли именно к такому выводу. Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера подсчитали: только за третий квартал Сбер выдал более 208,8 тысячи ипотечных кредитов - это почти в три раза больше, чем во втором квартале. Общая сумма выданных кредитов тоже выросла в три раза, превысив 653,2 миллиарда рублей.

В сентябре самыми востребованными у ипотечников «лотами» оказались квартиры на вторичном рынке. По сравнению с августом, спрос на них вырос на 15 процентов. И может стать еще выше: с 19 сентября Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования «Приобретение вторичного жилья» с 15 до 10 процентов. Самое интересное, что нововведения распространяются не только на клиентов Сбера, но и на тех, кто получает зарплату в других банках.

- Очередное снижение первоначального взноса позволит еще большему числу людей быстрее решить жилищный вопрос, ведь теперь для оформления кредита достаточно иметь в полтора раза меньше собственных средств. Всего за восемь месяцев 2022 года по этой программе Сбер выдал 316 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 841 миллиард рублей, - рассказал Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«КП» - Хабаровск» решила изучить популярные в нашем крае ипотечные программы.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА

Для получения займа по программе «Дальневосточная ипотека» постоянная или временная регистрация на территории ДФО вовсе не обязательна. По крайней мере, в момент заключения кредитного договора. Но если ее действительно нет - после оформления собственности вам нужно будет зарегистрироваться по адресу новой квартиры или дома в течение 270 дней - стать «официальным» дальневосточником.

Первоначальный взнос по программе «Дальневосточная ипотека» - от 15% стоимости недвижимости. В эту сумму может войти и материнский капитал.

Максимальный срок кредита составляет 20 лет, а сумма может варьироваться от 300 тысяч до шести миллионов рублей. А теперь самое приятное: процентная ставка в этой программе «стартует» от 1,5 процента.

«Дальневосточная ипотека» поможет купить квартиру, дом или дом с участком - хоть на первичном, хоть на вторичном рынке. Или построить коттедж самому. Важно помнить: купить вторичное жилье у физического лица по этой программе можно только в сельском населенном пункте или моногороде. То есть приобрести у частного собственника обустроенную двушку в центре Хабаровска, увы, не получится. К новостройкам эти ограничения не относятся.

Получить «Дальневосточную ипотеку» могут участники программы «Дальневосточный гектар», семьи, где хотя бы одному из супругов меньше 36 лет, родители-одиночки того же возраста, а также работники медицинских и образовательных организаций со стажем более пяти лет - вне зависимости от возраста.

Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ/ТАСС

Подробнее о «Дальневосточной ипотеке» можно узнать (и рассчитать условия) в журнале сервиса Домклик - здесь.

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В ХАБАРОВСКЕ

По этой программе можно купить квартиру в новостройке, частный дом (но только у юрлица или ИП), а также построить дом своими силами или с помощью подрядчика. На вторичное жилье господдержка не распространяется.

Главной особенностью этой программы является то, что к заемщику не предъявляется жестких требований относительно семейного положения и наличия детей. Достаточно быть старше 18 лет для подачи заявки на ипотечный кредит на покупку квартиры и старше 21 года, если цель кредита - строительство дома.

Так как большую часть затрат на себя берет государство, то и максимальная сумма кредита для Хабаровска ограничена шестью миллионами рублей. В качестве первоначального взноса нужно накопить 15 процентов стоимости жилья, а если вы самозанятый - то 30 процентов. Кредит можно оформить на срок до 30 лет.

Стоит напомнить, что «часики тикают»: программа действует до конца 2022 года.

Фото: Константин АНДРЕЕВ/ТАСС

ИПОТЕКА ДЛЯ IT

В Хабаровском крае зарегистрировано около тысячи IT-компаний. Более ста уже получили аккредитацию от Минцифры, что позволяет их сотрудникам обратиться за ипотекой по новой программе, которая стартовала в 2022 году.

Максимальная сумма кредита, доступная для айтишников нашего региона по льготной ставке, - 9 миллионов рублей на срок до 30 лет, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов. Пока программа рассчитана до 2024 года.

Однако стоит обратить внимание на требования, которые предъявляются к заемщику: возраст заявителя - от 22 до 44 лет, а средняя зарплата за последние три месяца - более 100 тысяч рублей. При этом вся сделка может проходить в онлайн-режиме: в банк придется съездить только один раз для подписания документов.

Но айтишникам к «удаленке» точно не привыкать. К тому же использование цифровых сервисов позволяет сэкономить. Например, прибегнув к электронной регистрации сделки на Домклик, можно уменьшить ставку по ипотеке с 5 до 4,7 процента. Эта услуга позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения Росреестра или МФЦ. Все действия происходят онлайн.

Добавим: на вторичное жилье эта программа ипотеки не распространяется. Узнать, соответствуете ли вы условиям ипотеки для IT-специалистов, можно с помощью калькулятора-шпаргалки Домклик.

Фото: Shutterstock

ИПОТЕКА НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

А что же делать людям, которые не вписываются ни в одну льготную категорию или настроены строго на покупку готовых к быстрому заселению квартир? Воспользоваться ипотекой на вторичное жилье - не самой «дешевой», но востребованной у жителей Хабаровского края.

По этой программе можно купить квартиру, комнату, апартаменты, таунхаус или целый жилой дом. Требования к заемщикам можно назвать базовыми - возраст от 18 лет и стаж на месте работы от трех месяцев. Ну и самое главное - наличие денег. Максимальная сумма кредита для покупки недвижимости составляет 100 миллионов рублей на срок до 30 лет. На заметку: средний размер ипотечного кредита в Хабаровском крае в августе 2022 года составил 3,8 миллиона рублей (по данным Банка России). Стоит обратить внимание, что на момент выплаты кредита вам должно быть не больше 75 лет.

В «Сбере» ставка по этой программе составляет 10,4 процента - при условии, что вы застраховали жизнь и здоровье, покупаете жилье на Домклик и воспользовались сервисом электронной регистрации сделки.

Источник: Домклик

У будущих новоселов есть возможность получить одобрение на кредит даже без первоначального взноса. Да, ставка в таком случае будет выше, но ее можно снизить, если вы получаете зарплату на карту Сбербанка или можете официально подтвердить свой доход.

Иногда жизненные обстоятельства не позволяют получать доход, которого хватит для получения необходимой суммы. В таком случае можно привлечь созаемщиков, аж до трех. Например, зарплата жены или мужа всегда будет учитываться при обращении в банк.

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