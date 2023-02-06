Таинственные космические следы: что произошло в небе над Хабаровским краем

На видео попал непонятный объект, от которого исходит белая дымка Фото: Скриншот с видео

Необычное космическое шоу попало на видео, предположительно, в Хабаровском крае. На попавших в сеть кадрах - парящее нечто, которое оставляет странный след. Загадочное явление вызвало не только волну шуток, но и переживания. Мы попытаемся рассказать, что за таинственное событие взбудоражило людей.

«ОНА ОГРОМНАЯ И ЗА НЕЙ ЧТО-ТО ЛЕТИТ»

На видео попал непонятный объект, от которого исходит белая дымка. При приближении кадра видно, как от основного источника света отделяется еще один поменьше. В этот момент объект испускает еще один поток белого света. После шоу прекращается - нечто скрывается за деревьями. Пролет «пришельца» сопровождался странными звуками.

По сообщению Telegram-канала «Место происшествия», небесное шоу разворачивалось 5 февраля между Ситой и Владимировкой. Очевидцы стали свидетелями некоего космического объекта около 19:30 часов. В комментариях нашлись те, кто видел подобное таинственное явление в небе над Хабаровском и по дороге из Некрасовки.

БЕЗ ПАНИКИ

Китайский шар или вторжение НЛО - одна из самых распространенных тем для шуток в комментариях. Но оказалось все гораздо прозаичнее и со внеземными формами жизни контакта пока не предполагается. Так выглядят типичные пуски созданных человеком ракет. А загадочная белая дымка - это инверсионный след, подсвеченный солнцем. Аналогичное явление можно было увидеть в июле 2021 года, когда произошел пуск с космодрома «Восточный».

- Вчера с Байконура был произведен первый в этом году запуск ракеты с метеорологическим спутником. В 12:15 по МСК. Это как раз совпадает со временем и датой съемки (если верить описанию к видео). На кадрах было видно, как за основным объектом летит объект поменьше - это как раз может быть ступень ракеты, которая отделилась через пару минут после запуска. Все равно остается вопрос, почему это увидели только единицы, но совокупность фактов указывает, что это был именно этот запуск, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Если у вас есть кадры этого необычного космического шоу, присылайте в WhatsApp: +7 962-223-38-83 или на почту: red.habkp@phkp.ru.

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