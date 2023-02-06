Одноглазый танцор: крупный медведь эффектно попал на камеру в ЕАО

Мишка почесал спину, а потом принялся тереться об дерево животом Фото: скриншот с видео

Раз, два, три – плие! Медведь в Еврейской автономной области буквально танцуя начесывал свою спину об дерево. Он так усердно приседал, словно исполнял балетный элемент. После процедур на заднюю часть тела хищник переключился на шею и живот, а затем и вовсе обвил дерево мощными лапами, будто хотел закружить в танце. Ночной или вечерний туалет хищника попал в объектив фотоловушки, а когда хищник повернулся анфас к камере, стало ясно, что у него нет одного глаза…

- Причина, по которой косолапый лишился глаза, неизвестна. К счастью, медведи всеядны и даже потеря одного глаза не является критичной и позволяет нормально жить, - сообщили в Центре «Амурский тигр».

Медведь мог потерять глаз наткнувшись на ветку, или в результате, возможно, драки. Так или иначе, никакого дискомфорта ему это не доставляет. Он по-прежнему может добывать пропитание и нормально существовать в тайге.

Другое дело, когда у медведя есть какие-то заболевания. Например, кожные. В сентябре прошлого года в Хабаровском крае в объектив фотоловушки попал медведь «без штанов». Его недуг связан как раз с болезнью. Часть тела облысела, из-за чего он больше других сородичей мерзнет зимой и страдает от слепней и комаров летом.

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