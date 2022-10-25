Сергей Евлампиев (в центре) стал врио военкома Хабаровского края Фото: Минобороны РФ

Новым временно исполняющим обязанности военкома Хабаровского края назначен Сергей Евлампиев. Полковник Вооруженных сил принимает дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный комиссариат региона.

- Принимает дела полковник Евлампиев Сергей Николаевич, он врио, - прокомментировали изданию в ведомстве.

Пресс-служба Восточного военного округа назначение не комментирует. Как и в целом ситуацию с перестановкой военкомов Хабаровского края. Сергей Евлампиев станет третьим за месяц.

ВОЕНКОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В начале октября глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отстранении от должности прежнего военкома Юрия Лайко. Причина - грубые ошибки при частичной мобилизации. По словам губернатора, были призваны несколько тысяч людей, которые не соответствовали критериям.

Пресс-служба Восточного военного округа объявила, что Юрия Лайко перевели на аналогичную должность в Магаданскую область. Ни о каком отстранении не было и речи. А на Колыме пост военкома был свободен с августа.

Исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края стал полковник Вячеслав Макаров. Ранее он возглавлял штаб мотострелкового соединения, которое находится в регионе.

СЕРГЕЙ ЕВЛАМПИЕВ

Сергей Евлампиев родился 29 марта 1980 года в городе Владимире. В 2002-м окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

После выпуска был направлен на службу в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию (с 2006-го - десантно-штурмовая). Участвовал во Второй чеченской войне.

В 2014 году командовал 175-м отдельным разведывательным батальоном 1140-го гвардейского артиллерийского полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В 2015 году удостоен звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Через год был награжден Георгиевским знаменем.

За боевые заслуги удостоен многих наград, в том числе медалей «За отвагу» и Жукова.

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