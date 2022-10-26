Излишняя паника: автозаправки в Магадане не будут вводить ограничение на продажу дизельного топлива

Объявление на АЗС Фото: Telegram/Kol49

В социальных сетях Магадана появились сообщения о том, что на заправках «Колыманефтепродукты» не будут продавать более 50 литров дизельного топлива в одни руки. Это вызвало панику среди автолюбителей города.

Также стало известно, что грузовые машины начали заправляться на городских АЗС, образуя очереди. Инициатива сотрудников на местах в попытках сдержать ажиотаж и ввести ограничения на продажу только подстегнула водителей скупить и без того недешевый дизель.

Комментаторы негодуют, так как вся отрасль грузовых перевозок в области завязана на дизельном топливе, которым заправляют большегрузные автомобили. К разрешению ситуации подключилось руководство региона.

- Никаких ограничений по отпуску топлива для владельцев легкового транспорта не будет. Я переговорил с собственниками и руководителями организаций, поставляющих топливо в регион. Объявления сняли. Личный транспорт будут заправлять в полном объеме. Большегрузный транспорт, который должен заправляться отдельно, по три тонны во все емкости никто заправлять не будет - определились, не более 500 литров, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Ранее на колымских автозаправках уже было замечено повышение цен. Так, например, стоимость литра дизельного топлива дошла до отметки в 71 рубль, хотя прежняя цена составляла 66,1 рубля. В некоторых районах области цены подскочили еще выше.

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