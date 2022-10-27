Повреждены внутренние органы: в Хабаровске пытаются спасти щенка, выброшенного хозяином с балкона

Щенок три дня провел на балконе без еды и воды Фото: волонтеры "Дом с хвостом"

Щенок, которого жестоко вышвырнул хозяин из окна своей квартиры в Хабаровске, выжил, но находится в больнице, и говорить о том, что будет дальше, справится ли он с этой бедой, пока рано. Сейчас его состояние стабилизируют, щенка осмотрел терапевт, УЗИ показало внутреннее кровотечение. Как сообщают волонтеры «Дом с хвостом», щенку Барни очень больно, ему трудно дышать, у него сильный стресс и шок от произошедшего.

- Видимых переломов нет, но пострадали внутренние органы, возможно, сломана челюсть, - пишут волонтеры.

ЧП произошло накануне во дворе дома по улице Чкалова. Как сообщили «КП» - Хабаровск» свидетели, мужчина из неблагополучной семьи наотмашь вышвырнул щенка из окна третьего этажа. До этого щенок просидел на балконе без еды и воды три дня, скулил, просил помощи. Видимо, хозяину неугодное животное надоело, и, находясь в очередной раз под алкоголем, он психанул и выместил злость на щенке.

Как рассказала редакции Валерия, свидетельница произошедшего, которая и вызвала в день ЧП на место полицию, мужчиной заинтересовался участковый и нагрянул к нему с визитом.

- Я же вызвала сразу полицию, ко мне сегодня пришел участковый, собрал показания, и у соседей, которые видели тоже все, и сейчас он пошел по тому адресу, где проживает мужчина, выкинувший щенка. И вот я смотрю, он уже очень долго оттуда не выходит. Вчера волонтеры приехали и собачку забрали. Мне уже сообщили, что он в клинике, - говорит Валерия.

Волонтеры-зоозащитники не смогли пройти мимо этого страшного происшествия. Сейчас они собирают средства на лечение щенка. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

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