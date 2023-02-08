Металл уже разъедал шею: чудовищную картину увидели за дверью спасатели в Амурской области

Еще в детстве кто-то надел собаке на шею кольцо от печки и она так и жила Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Ничем не примечательный будний день на базе у спасателей в один миг превратился в приключенческий фильм. Все, кажется, занимались своими делами, когда в двери негромко постучали. Отворив, спасатели увидели на пороге волонтеров с собакой на руках, им срочно требовалась помощь - у Подружки (так ее зовут) на шее было чугунное кольцо от плиты, которое уже начало повреждать кожу.

- Волонтеры долгое время пытались собаку поймать, потом, когда удалось, они приехали к спасателям и попросили помощи. Спасатели сразу отнесли ее в бокс и провели эту манипуляцию. Она немножко агрессировала, но это и понятно, ей больно было. Надели намордник импровизированный и потом уже раскусили оковы, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГКУ Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

По одной из версий, собаке кто-то надел это кольцо, еще когда она была совсем маленькой. Кто именно это сделал - неизвестно. Так животное проходило около двух лет. Когда собака начала расти, кольцо стало причинять ей все больше дискомфорта. Спасатели увидели, что кольцо начало уже разъедать кожу на шее и подбираться к сухожилиям.

Спасатели надели на Подружку импровизированный намордник, чтобы она не покусала освободителей Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

- Кольцо перекусывали кусачками - специальным инструментом. Иначе было просто не подлезть, гидравлический инструмент не помог, потому что ему нужна была опора и пространство, чтобы подлезть. А кусачками удалось справиться, - добавили в центре.

Волонтеры в своей группе рассказали историю Подружки. Оказывается, собака жила в Заречной Слободе Зейского района. На маленькую беззащитную Подружку еще в детстве нацепили чугунное кольцо от печки. Собаку неоднократно пытались выловить, чтобы помочь, но этого волонтерам долго не удавалось. А накануне, когда уличным собакам привезли корм, ее все же поймали и повезли к спасателям.

На место позвали и ветеринара, чтобы можно было усыпить Подружку, если вдруг она не даст себя освободить. Врач обработал шею спреем, волонтеры поблагодарили спасателей и отвезли Подружку обратно в ее среду обитания.

Чугунные оковы удалось разбить с помощью кусачек Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Эта история закончилась благополучно, спасатели не отказали в помощи бездомному животному, попавшему буквально в чугунные оковы. Теперь Подружка может спокойно жить и не чувствовать боль и дискомфорт.

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