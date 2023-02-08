В тайне воспитывает малышей: раскрыт секрет тигрицы Елены из Приамурья, которая гуляла у погранзаставы и убила собаку

Хищница пыталась ввести людей в заблуждение и скрыть факт своего материнства. Фото: ПУ ФСБ России по Амурской области

Амурская тигрица Елена, которая наделала шуму в Приамурье в конце января, оказалась обманщицей. Хищница пыталась ввести людей в заблуждение и скрыть факт своего материнства. Но специалистам все же удалось докопаться до истины и вывести тигрицу на чистую воду.

ОБМАНЩИЦА

В конце января Елена стала звездой Приамурья. Тигрица прогулялась возле пограничной заставы в Архаринском районе, а потом убила собаку в Михайловке. Такое поведение хищницы насторожило специалистов, поэтому они установили за ней слежку.

И не зря: в Хинганском заповеднике обнаружили свежие следы Елены, а по бокам - отпечатки лап поменьше. Вывод напрашивался сам собой: тигрица стала мамой и, как бы это ни скрывала, путешествует в компании малышей. Ведь первые догадки о потомстве хищницы возникли в декабре прошлого года. Тогда были получены снимки самки с тигрятами.

Специалисты обнаружили свежие следы Елены, а по бокам - отпечатки лап поменьше. Фото: Хинганский заповедник

Специалисты прошли по следам семейства около 600 метров. Удалось установить, что следы принадлежат двоим котятам. Слева от мамы, скорее всего, шел самец с отпечатком передней лапы 7,5 сантиметра. Справа семенила самка с размером пятки 6,5 сантиметра.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ

После прогулки у погранзаставы Елену все время видели в одиночестве. Редкую кошку снимали со всевозможных ракурсов, но тигрица делала вид, что ничего не замечает. Например, на кадрах с коптера хищница спокойна и не обращает никакого внимания на «летающее нечто».

- На самом деле она прекрасно осознавала, что за ней следят, и наверняка волновалась за свое потомство. На ее охотничьем участке высокая численность косули, поэтому нападение на собаку, которое она совершила после этого, было ничем иным, как предостережением, что не стоит следить за ней так пристально. Подчинимся желанию тигрицы и дадим ей возможность спокойно воспитывать тигрят, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

СКРЫТНАЯ КОШКА

Специалисты предполагают, что отцом тигрят мог стать самец, который давно захаживает на участок Елены. Матерью самка стала около полугода назад. Шестимесячных тигрят мать может оставлять одних на два-три дня. После появления потомства скрытная и осторожная хищница начала обучать этому ремеслу и своих малышей.

- С момента выпуска в дикую природу Елена ведет достаточно скрытный образ жизни и при этом демонстрирует чрезвычайно высокие навыки охоты. В ходе полевых заверок мест ее обитания мы получили подтверждение, что она смогла добыть все, что ходит по ее охотничьему участку на четырех ногах: изюбря, кабана, лося, волка, косулю и гималайского медведя. Факт того, что в суровую зиму тигрица успешно растит двух тигрят, заслуживает отдельной похвалы, - прокомментировал Вячеслав Кастрикин, заместитель директора Хинганского заповедника по науке.

ТЯЖЕЛАЯ БИОГРАФИЯ

Елена вместе с братом Павликом оказалась в сложной ситуации в 2018 году, будучи еще котенком. Их мать убивала собак в Приморье и ни в какую не хотела покидать людские населенные пункты. Взрослую самку отловили, немного позже узнали о том, что у нее есть малыши. Тогда решили изъять из дикой природы и Елену с братом.

У взрослой тигрицы нашлись проблемы со здоровьем, и путь в тайгу ей был закрыт. Поэтому хищницу отправили в зоопарк Красноярского края, а ее детей - в реабилитационный центр. У малышей был шанс вернуться в дикую природу, и специалисты решили им в этом помочь.

Выпустили подросших Елену и Павлика в 2019 году. Самка осталась в заповеднике, а самец пустился в путешествие в поисках своего участка. В 2021 году Павлик стал жертвой браконьеров. Двое парней поехали незаконно стрелять сибирских косуль. Но тут в свете фары показался тигр. Один из браконьеров выпустил в Павлика пулю, зверь рухнул. Парни бросили хищника, но наутро вернулись и нашли тигра еще живым. Браконьеры добили зверя еще одним выстрелом, и Павлик скончался. Грациозный хищник, некогда спасенный людьми, из-за людей же и погиб.

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