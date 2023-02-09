Землетрясения в Хабаровском крае происходят чуть ли не каждый день
Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
На фоне трагичных землетрясений в Турции и Сирии, интерес к этому процессу сильно возрос. По всему миру люди задаются вопросом: «А может ли подобное произойти в моем городе?». Оказалось, что наш регион тоже не застрахован от сейсмических событий. Землетрясения в Хабаровском крае могут произойти, но вероятность сильных потрясений невелика.
Землетрясения в Хабаровском крае происходят чуть ли не каждый день, но их сила настолько низка, что люди и знать о них не знают. Например, последнее более-менее ощутимое случилось год назад в Охотском море, а наиболее мощное в XXI веке было зафиксировано в далеком 2007 году. Тогда Хабаровск тряхнуло силой 3,5-4 балла. В домах качались люстры, а жители чувствовали колебания под ногами. Вообще, мощные сейсмособытия происходили в регионе на рубеже XVIII-XIX веков, и с тех пор чего-то из ряда вон не было.
Поэтому ответ на вопрос: «Возможно ли землетрясение в Хабаровском крае?» положительный. Весь регион, согласно картам сейсмической активности, находится в зоне от 6 до 8 баллов (из 12 возможных). Это достаточно сильные землетрясения, которые могут привести к серьезным разрушениям и жертвам. Для сравнения: в Турции мощность сейсмособытий составила 7,8 балла.
- Разные районы региона находятся в разных зонах по балльности. Например, к 8-балльной зоне относятся небольшие участки, прилегающие к Сахалину. Это узкая полоса вдоль побережья Советско-Гаванского и Ванинского районов. Также небольшая 8-балльная зона есть около Николаевска-на-Амуре, - рассказал «КП» - Хабаровск» канд. тех. наук Виктор Пупатенко, заместитель директора по научной работе Института тектоники и геофизики имени Ю. А. Косыгина ДВО РАН.
Сейсмически активные территории также есть в Верхнебуреинском районе и около Охотска. Но это не значит, что нужно ждать разрушительные землетрясения в Хабаровском крае прямо завтра.
Основная часть региона находится в зоне возможных 7-балльных сейсмособытий. Землетрясения в Хабаровске и его окрестностях могут достигнуть 6 баллов. Но паниковать не нужно: вероятность хотя бы ощутимых сейсмособытий в ближайшие годы крайне низкая. К такому выводу пришли специалисты путем многолетних наблюдений и исследований.
Предсказать землетрясение в Хабаровском крае, как и в любой другой точке мира - сложно. Как таковой проверенной системы нет. Приборы фиксируют начало сейсмособытия, когда оно сопровождается едва уловимыми колебаниями. Тем абсурднее звучат прогнозы о том, что «через два дня Хабаровский край тряхнет», как это было в 2007 году.
- Слухам верить не надо, потому что у нас нет официальных организаций, которые могли бы заниматься такими предсказаниями. Прогнозы землетрясений уполномочены делать Единая геофизическая служба РАН и МЧС. Они таких заявлений [о приближающемся через несколько дней землетрясении] никогда не сделают, - сообщил Виктор Пупатенко. - Технически для некоторых районов Земли можно заблаговременно предсказать землетрясение. Но в наших условиях при имеющемся уровне знаний о сейсмичности нашего региона и уровне наблюдений, это невозможно.
Екатерина Потворова, официальный представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
До землетрясения:
- заранее определите безопасные места. Это могут быть проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса;
- наиболее опасные места - большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы;
- укрыться от падающих предметов и обломков можно под прочными столами и кроватями. Научите прятаться туда детей, если взрослых не будет дома;
- заранее закрепите кафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель нужно разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери;
- прочно закрепите или уберите вниз тяжелые и ценные вещи (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и тому подобное);
- не вешайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Закройте переднюю часть полок с посудой, установите прочные защелки на дверцы шкафов и полок;
- надежно закрепите люстры и светильники. Проверьте надежность подвесных потолков;
- не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки;
- емкости с легковоспламеняющимися и едкими жидкостями (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды) должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях;
- не располагайте спальные места у больших оконных проемов, стеклянных перегородок.
Запаситесь:
- консервированными продуктами и питьевой водой из расчета на три-пять дней;
- аптечкой первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и с набором нужных лекарств;
- переносным электрическим фонарем, огнетушителем, можно автомобильным (заранее научитесь им пользоваться);
- всегда держите при себе заряженный сотовый телефон;
- храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак с ножом, фонариком, топориком, спичками, новой зажигалкой, запасом еды, аптечкой, свечами, шерстяным одеялом, куском полиэтиленовой пленки, запасной одеждой и обувью по сезону в расчете на всю семью.
- если возможно, покиньте здание в течение первых 15-20 секунд - до наибольших колебаний и толчков. По-возможности возьмите с собой телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место;
- если вы остались в здании, укройтесь в относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме;
- если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол - прячьтесь под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон;
- в любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам здания;
- не создавайте давку и «пробки» в дверях;
- не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа;
- не прыгайте в застекленные окна! При явной необходимости предварительно выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае - спиной;
- держите при себе сотовый телефон.
И помните: в случае ЧП необходимо звонить по номеру: «112».
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