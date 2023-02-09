Землетрясения в Хабаровском крае происходят чуть ли не каждый день Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

На фоне трагичных землетрясений в Турции и Сирии, интерес к этому процессу сильно возрос. По всему миру люди задаются вопросом: «А может ли подобное произойти в моем городе?». Оказалось, что наш регион тоже не застрахован от сейсмических событий. Землетрясения в Хабаровском крае могут произойти, но вероятность сильных потрясений невелика.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Землетрясения в Хабаровском крае происходят чуть ли не каждый день, но их сила настолько низка, что люди и знать о них не знают. Например, последнее более-менее ощутимое случилось год назад в Охотском море, а наиболее мощное в XXI веке было зафиксировано в далеком 2007 году. Тогда Хабаровск тряхнуло силой 3,5-4 балла. В домах качались люстры, а жители чувствовали колебания под ногами. Вообще, мощные сейсмособытия происходили в регионе на рубеже XVIII-XIX веков, и с тех пор чего-то из ряда вон не было.

Поэтому ответ на вопрос: «Возможно ли землетрясение в Хабаровском крае?» положительный. Весь регион, согласно картам сейсмической активности, находится в зоне от 6 до 8 баллов (из 12 возможных). Это достаточно сильные землетрясения, которые могут привести к серьезным разрушениям и жертвам. Для сравнения: в Турции мощность сейсмособытий составила 7,8 балла.

- Разные районы региона находятся в разных зонах по балльности. Например, к 8-балльной зоне относятся небольшие участки, прилегающие к Сахалину. Это узкая полоса вдоль побережья Советско-Гаванского и Ванинского районов. Также небольшая 8-балльная зона есть около Николаевска-на-Амуре, - рассказал «КП» - Хабаровск» канд. тех. наук Виктор Пупатенко, заместитель директора по научной работе Института тектоники и геофизики имени Ю. А. Косыгина ДВО РАН.

Сейсмически активные территории также есть в Верхнебуреинском районе и около Охотска. Но это не значит, что нужно ждать разрушительные землетрясения в Хабаровском крае прямо завтра.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

Основная часть региона находится в зоне возможных 7-балльных сейсмособытий. Землетрясения в Хабаровске и его окрестностях могут достигнуть 6 баллов. Но паниковать не нужно: вероятность хотя бы ощутимых сейсмособытий в ближайшие годы крайне низкая. К такому выводу пришли специалисты путем многолетних наблюдений и исследований.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРЕДСКАЗАТЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Предсказать землетрясение в Хабаровском крае, как и в любой другой точке мира - сложно. Как таковой проверенной системы нет. Приборы фиксируют начало сейсмособытия, когда оно сопровождается едва уловимыми колебаниями. Тем абсурднее звучат прогнозы о том, что «через два дня Хабаровский край тряхнет», как это было в 2007 году.

- Слухам верить не надо, потому что у нас нет официальных организаций, которые могли бы заниматься такими предсказаниями. Прогнозы землетрясений уполномочены делать Единая геофизическая служба РАН и МЧС. Они таких заявлений [о приближающемся через несколько дней землетрясении] никогда не сделают, - сообщил Виктор Пупатенко. - Технически для некоторых районов Земли можно заблаговременно предсказать землетрясение. Но в наших условиях при имеющемся уровне знаний о сейсмичности нашего региона и уровне наблюдений, это невозможно.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Екатерина Потворова, официальный представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До землетрясения:

- заранее определите безопасные места. Это могут быть проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса;

- наиболее опасные места - большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы;

- укрыться от падающих предметов и обломков можно под прочными столами и кроватями. Научите прятаться туда детей, если взрослых не будет дома;

- заранее закрепите кафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель нужно разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери;

- прочно закрепите или уберите вниз тяжелые и ценные вещи (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и тому подобное);

- не вешайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Закройте переднюю часть полок с посудой, установите прочные защелки на дверцы шкафов и полок;

- надежно закрепите люстры и светильники. Проверьте надежность подвесных потолков;

- не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки;

- емкости с легковоспламеняющимися и едкими жидкостями (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды) должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях;

- не располагайте спальные места у больших оконных проемов, стеклянных перегородок.

Запаситесь:

- консервированными продуктами и питьевой водой из расчета на три-пять дней;

- аптечкой первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и с набором нужных лекарств;

- переносным электрическим фонарем, огнетушителем, можно автомобильным (заранее научитесь им пользоваться);

- всегда держите при себе заряженный сотовый телефон;

- храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак с ножом, фонариком, топориком, спичками, новой зажигалкой, запасом еды, аптечкой, свечами, шерстяным одеялом, куском полиэтиленовой пленки, запасной одеждой и обувью по сезону в расчете на всю семью.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

- если возможно, покиньте здание в течение первых 15-20 секунд - до наибольших колебаний и толчков. По-возможности возьмите с собой телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место;

- если вы остались в здании, укройтесь в относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме;

- если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол - прячьтесь под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон;

- в любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам здания;

- не создавайте давку и «пробки» в дверях;

- не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа;

- не прыгайте в застекленные окна! При явной необходимости предварительно выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае - спиной;

- держите при себе сотовый телефон.

И помните: в случае ЧП необходимо звонить по номеру: «112».

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