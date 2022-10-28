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Происшествия28 октября 2022 2:38

Пришел в полицию с запрещенкой: житель Биробиджана пронес героин в отдел для задержанной знакомой

Житель Биробиджана пронес наркотики в отдел полиции для задержанной знакомой
Оксана ШЕМЕТОВА
Друг решил поделиться с задержанной женщиной героином

Друг решил поделиться с задержанной женщиной героином

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Странный акт заботы о своей знакомой попытался совершить житель Биробиджана в сентябре этого года. Мужчина, находясь, что называется, под кайфом, решил обеспечить дозой и свою приятельницу, которая, к слову, находилась за решеткой в отделении полиции. Он заботливо упаковал сверток с наркотиком и пронес его в полицию вместе с продуктами для подруги.

- 4 сентября 2022 года 42-летний житель областного центра, имея при себе наркотическое средство - героин в виде свертка весом 0,08 грамма - поместил его в продукты питания и принес в городской отдел полиции для передачи своей знакомой, которая на тот период находилась в камере для содержания административно арестованных лиц, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Передачку нашли-таки полицейские, они тут же задержали мужчину, и он рассказал, что сам находится в наркотическом угаре. Его определили в изолятор временного содержания. Заботливый друг признался, что сам сидит на героине уже давно, в этот день он снова употребил запрещенку, а остатками хотел поделиться с приятельницей.

На мужчину завели уголовное дело по статье за сбыт наркотиков в административном здании. Оказалось, биробиджанец уже раньше привлекался к ответственности, у него есть судимость. По этому делу расследование завершено, вину свою мужчина признал, теперь его судьба будет решаться в суде.

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